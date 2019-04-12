Сенатор Сергей Лукин: Национальный проект «Жилье и городская среда» вступает в этап практической реализации

В центре внимания верхней палаты парламента – работа по национальным проектам. Одним из наиболее важных документов, одобренных сенаторами, стал проект постановления Совета Федерации «О мерах Правительства Российской Федерации по увеличению объема жилищного строительства в рамках реализации федерального проекта «Жилье», основной целью которого является увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв.м в год к 2024 году.

Сенатор Сергей Лукин, осуществляющий по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко взаимодействие с органами исполнительной власти в целях эффективной реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Воронежской области, подчеркнул, что для достижения установленных показателей чрезвычайно важен системный подход. Принятым постановлением предусматриваются как мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, так и совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья.

- Строительный комплекс страны переживает в настоящее время масштабное реформирование. При переходе на новые правила финансирования строительства жилья чрезвычайно важно сохранить работоспособность отрасли и не допустить появления новых обманутых дольщиков. Для этого постановлением Совета Федерации предусмотрен ряд мер, которые позволят завершить строительство уже начатых объектов, - отметил Сергей Лукин.

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Что касается критериев, соответствие которым позволит застройщикам не переходить с 1 июля 2019 года на проектное финансирование с использованием счетов эскроу, постановлением рекомендуется дифференцировать их исходя из степени готовности проекта строительства в пределах 30% и количества заключенных договоров участия в долевом строительстве в пределах 10%, предусмотрев различные степени строительной готовности в зависимости от особенностей проекта, реализуемого в том числе системообразующими организациями. Также предлагается рассмотреть возможность выделения бюджетных ассигнований в виде имущественного взноса Российской Федерации в публично-правовую компанию «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» как для завершения строительства проблемных объектов, так и для осуществления функции поручителя по целевым кредитам, предоставляемым застройщикам в рамках проектного финансирования. Кроме того, постановлением предусмотрена докапитализация АО «Банк «ДОМ.РФ» для осуществления финансирования проектов жилищного строительства, в том числе тех, на которые не получены целевые кредиты от уполномоченных банков.

В то же время органам государственной власти субъектов РФ необходимо со своей стороны принять меры, направленные на недопущение возникновения новых проблемных объектов, строительство которых осуществляется по договорам долевого участия в строительстве.

Министерству строительства и ЖКХ РФ рекомендовано проработать варианты альтернативного финансирования деятельности застройщиков в случае отказа уполномоченного банка в предоставлении им проектного финансирования при переходе с 1 июля 2019 года на обязательное использование счетов эскроу.

- Особо следует отметить, что Совет Федерации рекомендует Правительству РФ совместно с Центробанком рассмотреть вопрос о разработке механизма поэтапного перевода денежных средств со счетов эскроу на счета застройщиков, увязав очередность раскрытия счетов эскроу со степенью готовности объекта. При этом необходимо будет предусмотреть механизм страхования денежных средств, размещенных для расчетов по договорам участия в долевом строительстве на счетах эскроу, в целях выплаты возмещения по вкладам при наступлении страховых случаев, - подчеркнул Сергей Лукин.

В числе рекомендаций Правительству РФ, изложенных в постановлении Совета Федерации, обозначены меры, которые позволят реализовать потенциал строительного комплекса в новых условиях.

По мнению сенатора Сергея Лукина, нехватка средств на финансирование строительства объектов инфраструктуры является одной из наиболее значимых проблем, с которыми необходимо справиться для обеспечения требуемого роста объема строительства жилья в России.

В постановлении содержится рекомендация перейти на трехлетнее планирование при расчете распределения субсидий между бюджетами субъектов РФ и рассмотреть возможность направления выделяемых субсидий на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для строительства жилья.

Совет Федерации считает целесообразной разработку федеральной программы комплексного развития магистральных сетей инженерной инфраструктуры с детализацией по субъектам Российской Федерации.

Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства также являются важными факторами выполнения задач, определенных федеральной программой «Жилье».

В постановлении отмечена необходимость ускорения рассмотрения проекта федерального закона, направленного на создание новых механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также разработки комплекса мер, направленных на повышение доступности жилья для малоимущих граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях.

В целях модернизации строительной отрасли и повышения качества индустриального жилищного строительства постановлением предлагается рассмотреть такой вопрос, как создание на базе одного из подведомственных Министерству строительства и ЖКХ РФ учреждений института типового и экспериментального проектирования, в том числе в целях внедрения технологий информационного моделирования в сфере строительства. Также отмечается необходимость выделения бюджетных ассигнований на создание сметных нормативов и организацию государственного мониторинга цен строительных ресурсов.

Контроль за исполнением принятого постановления возложен на Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, членом которого является сенатор от Воронежской области Сергей Лукин.

Напомним, что реализация национального проекта «Жилье и городская среда» рассчитана до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий по всей стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Ольга Вороновская