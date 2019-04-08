Избранником жительницы Воронежа, искавшей мужа по объявлению, стал герой публикации «КП»

В конце прошлой недели «КП» рассказала историю 32-летней жительницы Воронежа, которая нашла мужа с помощью объявления на автомобиле.

«Ищу смелого мужчину для похода в ЗАГС. Одна боюсь!» - такую наклейку около года назад Антонина разместила на заднем стекле своей коричневой «Шкоды». А внизу добавила номер телефона. Неделю все было спокойно, а затем кто-то опубликовал фото машины с объявлением в соцсети. За первые пару дней девушке поступило больше ста сообщений. Писали со всей страны: Москва, Владивосток, Калининград. Вскоре в мессенджер пришло письмо со следующим текстом: «Замуж не обещаю, но давай поужинаем». Отношения развивались стремительно, и уже летом 2018-го кавалер предложил Антонине руку и сердце. Свадьба должна состояться уже в августе.

фото: предоставлено героиней публикации.

Когда Антонина немного подробнее рассказала о своем будущем муже, редакция «КП» оказалась немало удивлена. Выяснилось, что избранник Антонины тоже становился героем наших публикаций, правда, в не очень однозначном контексте.

Вечером 20 апреля прошлого года воронежцы сообщили о стрельбе по детской площадке во дворе дома № 83 на улице Владимира Невского. Территорию оцепили правоохранители и вычислили квартиру, из которой производились выстрелы. Служебный ротвейлер унюхал следы. Так силовики нашли на шкафу чехол от автомата и три упаковки патронов по 30 штук. Сам автомат АК-74, как выяснилось позже - охолощенный, обнаружили под матрасом. Когда 44-летнего воронежца, открывшего стрельбу, задерживали он заявил всем присутствующим:

- Это правовой беспредел. Автомат - это подарок отцу. Я не стрелял!

Однако полицейские возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье «Хулиганство». А 1 октября Коминтерновский суд подтвердил, что воронежец не менее трех раз выстрелил в сторону детской спортивной площадки из списанного АК-47 и оштрафовал его на 330 тысяч рублей.

Так вот этот самый «стрелок» и оказался избранником нашей Антонины!

- Иван просматривал новостные ленты, читал, что про него пишут. И так нашел заметку про меня, решил связаться со мной, - рассказывает девушка.

Сюжет о задержании мужчины Антонина видела в местных новостях до знакомства с ним. Но это не стало причиной для отказа в общении:

- Этот материал, когда полицейские слетелись, как вороны, встревожил весь город. А оказалось, что человек Иван порядочный, организатор технологической компании «Акварелла». Вывернули все наизнанку, он просто купил ствол в подарок отцу и решил проверить работоспособность, а из него сделали чуть ли не террориста. Это обычная игрушка, детская забава.

Также, по словам девушки, Иван придерживается националистических взглядов. А еще он «сильный, ответственный, умный мужчина, понимающий, что такое честь и доблесть».

- Таких можно по пальцам пересчитать на планете! - заключает Антонина.