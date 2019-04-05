Жительница Воронежа нашла мужа по объявлению на стекле автомобиля

В автомобильном потоке, как и в потоке жизни, мы зачастую не замечаем того, что происходит вокруг, но в мае 2018 года жительница Воронежа на коричневом автомобиле «Шкода» нашла способ обратить на себя внимание.

Неделю был бум

«Ищу смелого мужчину для похода в ЗАГС. Одна боюсь!» - такую наклейку 32-летняя Антонина разместила на заднем стекле своей машины, сопроводив номером сотового телефона.

- Неделю я тихо ездила, пока мой автомобиль кто-то не сфотографировал и не выложил в социальные сети. С того момента понеслось: только за первые пару дней было больше ста сообщений, - с улыбкой вспоминает наша собеседница. - Бывало, что встану с утра и как будто весь день только и отвечаю на звонки. Пытались связаться со всей страны: Владивостока, Москвы, Калининграда.

Сомнений в своих действиях у девушки не было, а вот друзья разделились на два лагеря. Папа Антонины и вовсе считал, что это какое-то сумасшествие, а вот мама поддержала. Представьте, что творилось в интернете…

- В комментариях многие незнакомые люди писали, что со мной что-то не так, и прочую ерунду. Но, как оказалось, все со мной в общем-то очень даже так, - смеется Антонина.

Да и что делать? На личную жизнь из-за работы у девушки просто не оставалось времени. Она трудилась финансистом в одной из автомобильных компаний. Тогда и подумала, что нужно как-то ускорить процесс. Антонина нашла дизайн наклейки в интернете и, не терзая себя попусту лишними мыслями, заказала ее.

В потоке обрушившихся «женихов» наша героиня даже не успевала систематизировать все сообщения - и это с такой профессией! Звонили даже девушки, которые просто хотели поддержать и пожелать удачи. Неделю был такой бум, что Антонина чувствовала себя чуть ли не единственной невестой на земле.

Смелых девушек очень мало

Уже в конце этих сумасшедших дней пришло сообщение в один из месенджеров: «Замуж не обещаю, но давай поужинаем». Антонина еще не догадывалась, что читает обращение своего будущего жениха. А вот кавалер, который на десять лет старше, не растерялся и попросил вскоре прислать фото.

Кто-то, быть может, скажет: «Как пойти на свидание с незнакомцем?» Но, позвольте, как же тогда хоть кого-то узнать? Ведь по сути мы все друг другу те самые незнакомцы. Вот и Антонина не боялась: она знала, что в любой момент может просто развернуться и уйти. Благо, не пришлось!

Вся эта история напоминает голливудский фильм: оказалось, что и девушка, и ее суженый жили в микрорайоне Северный через три остановки друг от друга. Сама Антонина переехала в Воронеж с севера, ее будущий муж - с юга: он русский, но вырос в Чечне. Как тут не поверить в судьбу?

Свидания сменялись свиданиями, пока минувшим летом, после дня рождения Антонины, ее возлюбленный не предложил наконец-то отправиться в загс! Свадьба должна состояться уже в августе.

- Я пришла к выводу, что смелых девушек очень мало. Не нужно бояться проявить инициативу или думать, что о вас скажут что-то не то. Это ваша жизнь. Она у нас одна, и если ничего не делать, то в конце будет «вот и все», - поделилась Антонина. - Так, быть может, лучше сделать решительный шаг?

P.S.: К слову, о судьбе: после того, как Антонина решилась наклеить свой номер на стекло автомобиля, поменялась не только ее личная жизнь, но и работая. На прежнем месте ее сократили. Но это не печальная история. Девушка теперь работает по своей же специальности в новой компании. И, как призналась наша героиня, это изменения тоже привело только к лучшему.

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