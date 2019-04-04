Под Воронежем строится одна из самых современных в регионе школ

Возить детей на учёбу в город или отправить учиться в ближайшую – для жителей посёлка Отрадное такой выбор уже не стоит. В новом учебном заведении есть всё для современного обучения – медиатека, оборудование для робототехники, 3-D моделирования, конструирования и многое другое. Только на закупку оборудования и благоустройство было выделено 185 млн рублей. Сама школа обошлась в более 685 млн рублей.

Раньше сельские жители завидовали городским, так как в местных учебных заведениях большая переполняемость, и дети вынуждены учиться в две смены. О разнице в оснащении и говорить не стоит. Считающаяся самой престижной в Воронеже школа № 102 вызывает зависть даже у воронежцев. Но чтобы попасть туда нужно сильно постараться. Вы слышали о ночных очередях, в которые выстраивались воронежцы с надеждой записать своих детей в первый класс?

Такого типа школа для жителей Отрадного уже не миф, а реальность. Она строится по аналогичному проекту, что и 102-я на улице Шишкова, и 103-я в микрорайоне Шилово. Этот проект получил высокую оценку Правительства Воронежской области и замминистра строительства и ЖКХ РФ Хамита Мавлиярова, посещавшего учебное заведение в рамках своего визита в Воронежскую область. Этот проект вошёл в реестр типовых. Он рекомендован Минстроем для повторного применения в других регионах.

Если раньше говорилось о том, что школу в Отрадном закончат строить в декабре 2019 года, то по факту она откроет свои двери уже 1 сентября. В настоящее время уже ведётся набор учащихся с 1 по 11 класс, которые будут учиться в одну смену. Школа рассчитана на 1224 обучающихся.

– Востребованность школы высокая, в ней будут учиться не только дети нашего микрорайона «Черёмушки», но и учащиеся близлежащих микрорайонов – посёлка Отрадное, сёл Александровка и Новая Усмань. В этих населённых пунктах или совсем нет школы или они крайне переполнены и обучение там ведётся в 2 смены, – объясняет директор МБОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 2» Наталья Александровна Суверина – Будем стараться принять всех желающих, но приоритет – за проживающими рядом.

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Продуман вопрос с обучением и для детей посёлка Отрадное и сёл Александровка и Нечаевка. Для них будет организован подвоз по программе «Школьный автобус». Сейчас разрабатываются маршруты движения школьных автобусов.

Здание школы состоит из трёх функциональных корпусов – учебного, общественного и спортивного. Такой подход позволяет создать условия для комфортного обучения и развития каждого ребёнка.

Взаимодействие с детьми не ограничится только обычными занятиями. Школа будет функционировать в режиме полного дня. То есть учебный процесс в первой половине дня будет совмещаться с программой внеурочной деятельности и работой кружков во второй половине. Также проработан вопрос с питанием. В здании нового учебного заведения будет расположена столовая на 420 мест. Школьники смогут питаться горячими обедами. А для приготовления блюд будет закуплено оборудование, способное готовить на пару, тушить и запекать пищу.

– Наша школа станет территорией равных возможностей, так как строится с соблюдением всех требований «Доступной среды»: пандусы, поручни, лифты, – рассказывает директор.

Учебный процесс будет не менее уникальным. В школе организуют мобильные компьютерные классы, 3 лаборатории для практических занятий по физике, химии, биологии, 4 лингафонных кабинета, медиатека, оборудование для робототехники, конструирования, 3-D моделирования, типография. Для проведения уроков технологии мастерские будут обеспечены современными токарными, фрезерными станками, швейными машинками, приспособлениями для обучения шитью и моделированию. Будет всё необходимое и для уроков кулинарии.

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По словам директора, перед школой стоит задача не только выполнить образовательную программу, но и подготовить ребят к дальнейшей жизни.

В новом учебном заведении предусмотрены спортивные залы для игровых видов спорта, гимнастических занятий, тренажёрный и хореографический залы, физкультурно-спортивная зона с футбольным полем, беговыми дорожками, теннисным кортом, площадками для волейбола и баскетбола. Частью этого функционала смогут пользоваться и местные жители.

– Наша школа должна стать не только образовательным учреждением, в котором дети получат знания в рамках государственной программы, а центром социокультурной жизни микрорайона через работу образовательных, воспитательных, досуговых, культурных, спортивных и других центров школы, – резюмирует Наталья Александровна.

Сейчас ведётся набор не только учащихся, но и учителей. Желающих достаточно много, уверяет нас руководитель образовательного учреждения. Возможно, окончательный педагогический состав будет сформирован не только из местных преподавателей, но и из городских. Во-первых, школа расположена в соседстве с чертой города, а во-вторых, воронежские преподаватели могут сделать свой выбор в пользу Отрадного и из-за надбавки за работу в сельской местности. Согласитесь, при равной удалённости работы от дома – получить за свой труд лишние бонусы всегда приятно.

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Открытия новой школы жители Отрадного ждали давно. Несомненно, это огромный подарок для сельских жителей. Теперь перед ними не стоит вопроса – ездить в город или в шаговой доступности от дома дать своему ребёнку достойное образование.

– В настоящее время в Новоусманском районе реализуется ряд крупных проектов. В их числе: микрорайон «Черёмушки» в посёлке Отрадное. На участке площадью 107 га предусмотрено строительство 81 жилого дома со средней этажностью от 17 до 25 этажей общей площадью свыше 1,2 млн. кв. м. для проживания 40 тыс. человек. Предусмотрено строительство социальных объектов: 8-ми детских садов на 1170 мест, 4-х средних общеобразовательных школ на 3960 учащихся, поликлиники, спортивных объектов. Завершение проекта планируется к 2025 году, – рассказал глава Новоусманского района Дмитрий Маслов.

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Как подать документы в школу?

Приём документов от родителей начался с 1 февраля 2019 года.

Адреса приема документов:

– п. Отрадное, ул. Советская, д. 32Б — администрация Отрадненского сельского поселения, 1 этаж, актовый зал. Часы приема: понедельник – с 9.00 до 13.00, четверг – с 14.00 до 18.00.

– с. Новая Усмань, ул. Крупской, д. 5 - отдел образования, спорта и молодежной политики Новоусманского муниципального района, 1 этаж, кабинет 4. Часы приема: среда – с 16.00 до 17.00.

Контактный телефон школы: 8 (906) 680-40-22

Сайт школы: https://otrada2.ru/

Справка:

В 2018 году в Новоусманском районе приступили к строительству двух дошкольных образовательных учреждений – в микрорайоне «Развитие» на 300 мест и в микрорайоне «Ольха» на 340 мест, начата реализация регионального проекта по строительству пристроек ясельных групп к действующим детским садам в Новой Усмани, а также возведён детский сад встроенно-пристроенного типа «Солнышко» на 116 мест, который располагается в многоквартирном доме на улице Промышленной в микрорайоне «Южный». В посёлке Отрадное завершается строительство школы на 1224 места (микрорайон «Черемушки»), введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс «Молодежный».

Завершено проектирование двух общеобразовательных школ в Новой Усмани, в микрорайоне «Калейдоскоп» (посёлок Отрадное), планируется проектирование дополнительно школ в селе Александровка, в поселке Воля. Завершён капитальный ремонт Рыканской школы, позволивший создать в учреждении комфортные условия для занятия спортом, открыта спортивная площадка в Новоусманской СОШ № 2.