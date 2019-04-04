Индейцы или славяне? Как в Воронеже выбрать детский лагерь

Детский лагерь – хорошая возможность научить ребенка общению и самостоятельности. Но кому можно доверить чадо, а кому не стоит? Как найти лагерь с отличной репутацией? На вопросы «КП» ответил Дмитрий Казьмин, директор «Центра игровых технологий».

Зачем нужен лагерь?

Любой лагерь – это закрытое пространство, в котором устанавливаются определенные законы, создается своя атмосфера. Ребенок каждый день видит одних и тех же людей, выстраивает с ними взаимодействие. В школе этой замкнутости нет: учитель заканчивает урок, ученик бежит на перемену или вовсе спешит домой. В ней ребенку даются определенные установки. Но в лагере он их не просто получает, а переживает, испытывает на себе. Благодаря этому обучение идет интенсивнее. Если лагерь хороший, то ребенок может впитать здесь больше опыта, чем за весь год.

Ритм жизни ускорился. Мы не можем позволить ребенку слишком долго находиться в детстве: он должен постоянно развиваться. Как он будет это делать, сидя дома у компьютера, я говорить не буду. В хорошем лагере развитие ускоряется. Те вещи, для которых обычно нужны наши усилия, ребенок впитывает сам – и параллельно с этим отдыхает.

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Как это помогает родителям?

Все мы знаем, что в процессе воспитания не может быть перерыва. Мировоззрение ребенка формируют не только родители и учителя, но и друзья, случайные знакомые, гаджеты, телевизор и так далее. Чем больше бесконтрольного взаимодействия – тем опасней. Помогает лагерь – система, где установлены определенные рамки, где действует главный принцип – не навредить.

Когда мы отправляем ребенка в лагерь, это нужно не только ему, но и нам – родителям. Мы освобождаем личное время от каждодневных хлопот, накапливается какой-то негатив. Когда ребенок на какое-то время удаляется, этот негатив исчезает. Иногда нужно отдыхать друг от друга, чтобы потом по-настоящему соскучиться. Еще один момент: когда ребенок приезжает из лагеря, то привозит определенный багаж. Ему есть, что рассказать: «Я смог что-то сделать, я смог чему-то научиться». Он растет и в собственных глазах, и в глазах родителей. Пятерка в школе – это совсем другое.

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В каком возрасте можно ехать?

Рекомендую дождаться момента, когда ребенок закончит первый класс. Именно после перехода из детсада в школу появляется опыт пребывания в новом детском коллективе.

Что, если ребенок не был и дня в отрыве от мамы? Тут выручают лагеря дневного пребывания – например, наша программа «Часодеи». Утром дети отправляются навстречу приключениям, а вечером делятся впечатлениями с родителями за ужином. Это тепличная система вхождения в мир детских лагерей. И она, кстати, должна помочь адаптации в школе.

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С чего начать выбор?

Со сбора информации. Самая достоверная – та, что сообщат родственники, друзья, коллеги, которые уже отправляли ребенка в лагерь. Потом обратитесь к отзывам в интернете. Тут нужно понимать: там 50% правды и столько же – лжи. Но если у нас есть отзывы знакомых, мы можем сопоставить их с комментариями в сети и сделать определенные выводы. Составьте список подходящих лагерей, пусть их будет пять или шесть.

А дальше нужно вспомнить старое правило: за спрос денег не берут. Стоит проехаться по офисам фирм, пообщаться с сотрудниками, составить представление о людях. Не поленитесь посмотреть уставные документы.

Помните: мы выбираем не просто место, где с ребенком ничего не случится. Мы выбираем место, где ему будет еще и комфортно. Если речь идет о коммерческом лагере, узнайте, сколько лет существует фирма. Муниципальный лагерь, будь он хороший или не очень, все равно получит финансирование. А вот коммерческий должен в полной мере выполнять возложенные на себя функции, иначе он «умрет» уже через три года. Если лагерь существует больше пяти лет, и за ним не стоит какая-то крупная организация, значит, что-то в нем есть: родители продолжают покупать путевки. О репутации также говорит возможность записаться к конкретному вожатому или в конкретный отряд.

На что обратить внимание в первую очередь?

Самый важный вопрос – кто работает с детьми? Лагерь – это, прежде всего, люди. Лучший сценарий: когда все вожатые – это бывшие воспитанники. Это значит, что лагерь существует долго, что люди им «заболевают», что из года в год сохраняется уникальная атмосфера. По этим принципам работали и «Артек», и «Орленок». Часто родители могут прийти и пообщаться с педотрядом. Мы, к примеру, проводим родительские собрания.

Дальше выбираем программу: насколько она интересна родителям, насколько – детям. Конечный выбор должен принадлежать ребенку. Если он отправляется в лагерь, который ему изначально не нравится, то педагогам будет очень тяжело изменить эту точку зрения. Многое зависит от того, будет ли он ждать отъезда. Для некоторых наших программ нужны костюмы индейцев, славян и так далее. Когда дома ребенок наблюдает, как ему шьют рубашку, начинается ожидание сказки. Он представляет, как наденет ее, как его там примут.

Выбирайте тот лагерь, который дает разнообразие программ. Если ребенку понравится одна из них, то захочется продолжения.

И последнее. Выяснили, что в лагере есть понятие «свободное время»? Не рекомендую туда ехать. Когда присутствует какое-то неорганизованное время, ребенок организовывает его сам, а это не всегда хорошо.

Надо ли приезжать к ребенку?

Отправляясь в лагерь, ребенок попадает в сказку. Но в этой сказке есть определенные правила. Тут все вопросы надо решать не с мамой, а с вожатыми. К сожалению, родители не всегда на это настраивают. А это школа жизни: ребенок учится заботиться о себе.

Родители должны набраться терпения и в первые три дня не приезжать в гости. Если появится какая-то тревога, то можно, конечно, примчаться в любой момент. Но в первые три дня идет адаптация. Быть может, у ребенка что-то не получается, не выходит с кем-то познакомиться… И тут как по волшебству появляется мама, которая может решить все проблемы. Но ребенок должен учиться что-то делать сам!

Когда стоит приезжать? Как ни странно, в последние дни. Именно тогда ребенок может рассказать, чему научился, чего достиг без мамы.

Середина весны – лучшее время для выбора летнего лагеря. Центр игровых технологий на рынке 28 лет. У нас собственный педотряд, и он на 90% состоит из бывших воспитанников (и даже их детей). Мы пытаемся сделать так, чтобы ЦИТ стал особым воздухом, которым дышит ребенок, чтобы он давал определенные ценности – те, которые существовали в советские времена и при этом актуальны сейчас. Мы создали систему, которая работает круглый год - и ребенок знает, что ему здесь всегда рады. Мы развиваем и мотивируем к получению знаний.

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