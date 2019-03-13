Воронежская облдума в 2018 году утвердила в должности мировых судей 27 кандидатов

Воронежская область в 2001 году стала одним из первых российских регионов, в котором своевременно и качественно была выполнена программа по созданию института мировой юстиции.

И работа по его совершенствованию продолжается: в прошлом году были приняты два региональных закона, касающиеся деятельности мировых судей. Кроме того, около 1,5 лет назад была ужесточена система подачи документов для согласования депутатами кандидатур мировых судей, что положительно влияет на качество отбора претендентов.

У регионального парламента налажено плодотворное взаимодействие с Воронежским областным судом по всем отмеченным направлениям, подчеркивает председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

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Одним из полномочий регионального парламента является правовое регулирование процедуры назначения мировых судей. В 2018 году Воронежской областной Думой было рассмотрено и назначено на должность мирового судьи 27 кандидатов. К исполнению соответствующих обязанностей на годичный срок также было привлечено 7 мировых судей в отставке.

– Около полутора лет назад Воронежской областной Думой были ужесточены требования в Регламенте к подаче управлением Судебного департамента учетно-характеризующих материалов на кандидатов при их рассмотрении на должность мирового судьи. Для утверждения депутатским корпусом претендентам сегодня требуется предоставить максимально полный и достоверный пакет документов, который четко указывает на то, что будущий мировой судья является добросовестным и квалифицированным специалистом, который соответствует необходимым требованиям по образованию, юридическому стажу и другим параметрам, у него отсутствуют предпосылки для возникновения конфликта интересов и коррупциогенных факторов. Это в конечном итоге положительно влияет, в том числе, и на качество работы назначаемых мировых судей, – отметил председатель Комитета по государственной политике, законодательству, правам человека и Регламенту Воронежской областной Думы Виктор Буздалин.

В 2018 году также продолжилось совершенствованию областного законодательства о мировых судьях. Результатом законотворческой работы депутатов стало принятие двух региональных законов, направленных на улучшение условий труда и перераспределение судебной нагрузки между судебными участками мировых судей Воронежской области.

В частности, 29 октября 2018 года были внесены изменения в Закон Воронежской области «О мировых судьях Воронежской области» в целях совершенствования правового регулирования в сфере организационного обеспечения деятельности мировых судей. Поправками установлена обязанность регионального правительства взаимодействовать с советом судей Воронежской области при разработке бюджета региона в части расходов на материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей и финансирования оплаты труда работников их аппарата. Новыми положениями также установлено, что руководство деятельностью аппарата мирового судьи осуществляет мировой судья соответствующего судебного участка. Кроме того, закреплена обязанность органов исполнительной власти региона согласовывать с мировым судьей соответствующего судебного участка ряд вопросов прохождения службы работниками его аппарата – от применения к ним поощрений и взысканий до утверждения графика отпусков и перемещений на другую должность.

– Закон Воронежской области от 3 декабря 2018 года «О судебных участках и должностях мировых судей в Воронежской области» был принят в целях актуализации границ судебных участков мировых судей и возможности перераспределения судебной нагрузки между ними. За последнее десятилетие существенно изменилась численность населения области, образованы новые улицы в границах муниципальных образований и новые населенные пункты, – пояснил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Для разработки этого документа, как рассказал председатель Комитета по государственной политике, законодательству, правам человека и Регламенту Воронежской областной Думы Виктор Буздалин, была создана рабочая группа, которая включала представителей судейского сообщества, регионального парламента, исполнительных органов власти и местного самоуправления.

– В течение 2018 года был проведен ряд заседаний, в ходе которых были выработаны оптимальные критерии определения границ судебных участков. Кроме того, законом также была упрощена процедура подачи предложений по изменению границ участков мировых судей и их численности в рамках одного судебного района. Ранее все предложения по изменениям, связанным с работой участков мировых судей, направлялись губернатору главами муниципальных образований. Согласно новым положениям таким правом сегодня наделен также председатель областного суда, – пояснил Виктор Буздалин.

В 2018 году из бюджета области на обеспечение деятельности аппаратов мировых судей из регионального бюджета было выделено 309,3 млн рублей. В 2019 году финансирование увеличено до 317,8 млн рублей.

– Совместная работа по улучшению условий труда и совершенствованию кадрового, финансового, материально-технического обеспечения в деятельности судов будет продолжена, – подчеркнул Владимир Нетёсов.

Справочно

В 2018 году на рассмотрение мировыми судьями Воронежской области поступило 222 257 гражданских и административных, а также 5 756 уголовных дел.

При этом качество рассмотрения уголовных дел составило в прошлом году 98,3%, что касается гражданских и административных дел, то здесь качество рассмотрения максимально приблизилось к идеальным показателям (99,9%).