Уроки выживания на воронежских дорогах: как не оказаться избитым и никого не избить

Иногда кажется, что автомобиль - это источник черной магии. Едва люди прикоснутся к ручке водительской двери, едва устроятся в кресле, едва вставят ключ в замок - происходит страшная трансформация. Интеллигентный мужчина начинает неистово сигналить всем неспешным, юная студентка открывает в себе знание русского мата, а пожилая женщина хватает припрятанную под сиденьем бейсбольную биту...

Почему за рулем люди меняют облик? Почему в Воронеже так часто нарушают правила? Как успокоить человека, который намерен разбить вам лобовое стекло? Эти и другие вопросы мы обсудили на радио «КП» (Воронеж, 97.7 FM) с заместителем начальника УГИБДД по Воронежской области Игорем Качкиным и психологом Екатериной Зеленцовой.

Гости радио "КП"Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Кто они - воронежские нарушители?

Игорь Качкин (далее - И.К.): Казалось бы, молодые водители должны чаще нарушать правила, ведь у них меньше опыта. Однако они, как правило, настороженно относятся к процессу управления. Еще не забыли автошколу. Практика показывает: когда проходит пять-шесть лет после получения прав, многие начинают считать себя асами. Тут манера становится более агрессивной, и проявляется максимум нарушений.

Как часто нарушают водители общественного транспорта?

И.К.: К этой категории у нашей службы особое отношение. Периодически проводим специальные мероприятия, одно из них закончилось в начале февраля. За неделю выявили 800 с лишним нарушений.

Ничего не изменится, пока мы не уберем водителя маршрутки от «налички», от работы с живыми деньгами. Пока его заработная плата не перестанет быть привязана к количеству нарезанных кругов. Действовать только кнутом - неправильно. Нужно создать для людей нормальные условия работы.

Почему автомобилисты превращаются в хамов?

В Воронеже водитель маршрутки выехал на встречку и высадил пассажиров.

Екатерина Зеленцова (далее - Е.З.): Есть личные факторы, которые влияют на то, как ведет себя водитель - например, темперамент. Кто-то садится за руль и полностью сосредотачивается на вождении. Другой не может совладать с эмоциями и отвлекается.

Есть ситуативные моменты. Например, когда человеку срочно нужно попасть в какое-то место. Появляется спешка, возрастает напряжение. Любая непредвиденная ситуация рождает взрыв.

Сам факт владения автомобилем дает многим ощущение некоей власти: «Я еду и полностью контролирую все, что вокруг». Появляется расслабленность, самонадеянность. Я бы назвала это психологическим опьянением. Представьте, в одной машине едет человек, который считает себя «главным». В соседней - еще один «главный», и так далее. А дорога одна.

Еще у многих появляется иллюзия безопасности. Моя машина - мой домик, и я могу в ней быть таким, каким хочу...

И.К.: Назову одну цифру. 443 человека погибли на дорогах области за прошлый год. И далеко не все зависит от уровня безопасности автомобиля. Многое решает случай. Выезжаем на ДТП. Казалось бы, повреждения машины небольшие, а человек погиб. Или наоборот: от нее ничего не осталось, а на водителе - ни царапины.

Как себя контролировать?

Воронеж. Разборки на дороге Ленинский проспект..Видео: Владислав Яшков

Е.З.: Нельзя постоянно держать себя в напряжении: «Вот-вот случится авария». Нужно просто помнить, что машина не добавляет какой-то власти. Если в жизни не хватает уверенности в себе, нужно компенсировать ее другим способом, чем опасным вождением.

И.К.: Каждому водителю нужно смоделировать ситуацию: вы за рулем, рядом - детишки, родные. Вдруг что-то случится? Как вы будете строить жизнь после точки невозврата? Достаточно один раз представить страшную картину, чтобы понять: скорость - не главное.

Как не довести спор до драки?

Е.З.: Агрессивные действия будут только разжигать конфликт. Не надо нападать, но не надо и пасовать. Найдите что-то среднее. Покажите, что готовы обсуждать и слушать: «Давай выясним, давай поймем». Держите в голове, что все мы можем ошибаться. Умение видеть разные стороны ситуации - это то, что поможет не довести разговор до точки кипения.

Как успокоить агрессора, который идет «разбираться»?

Задорные ребята на "Ладе" с воронежскими номерами понюхали газа во время дорожного конфликта.Автор: everything На 0:05 - причина конфликта С 1:53 - экшн

И.К.: Успокаивать никого не нужно, как не нужно и геройствовать. Лучше подумать о безопасности. Заблокируйтесь в машине. Если есть реальная угроза - сообщите в полицию. В дальнейшем можно спокойно фиксировать происходящее на видео. Практика показывает, что любая фиксация очень сильно успокаивает агрессора. Он говорит себе: «Если что, меня найдут». Нужно фиксировать дату, время и место нарушения, сведения о транспортном средстве.

Почему не стоит «учить» других на дороге?

Драка водителей на 45-й Стрелковой Дивизии.Канал "Хамство и Драки на Дорогах"

И.К.: Как может человек «учить» другого, нарушая сам? Обычно начинает подрезать, останавливаться. Поток идет, а водители выходят и начинают что-то выяснять... Это просто смешно. Настоящий мужчина на это не пойдет. Он всегда понимает: да, человек совершил ошибку. Но ДТП удалось избежать. Пусть он едет дальше.

Думаю, на «учителей» сильно повлияют изменения в законодательстве, которые позволят штрафовать за опасное вождение.