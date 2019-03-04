2019-03-04T18:13:11+03:00
Общество

В многодетных семьях Воронежской области воспитываются почти 57 тысяч детей

На поддержку семьи и детей в бюджете региона заложено свыше 4 млрд рублей, сообщил председатель облдумы Владимир Нетёсов на встрече с представителями общественной организации «Многодетная семья»
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В Воронежской области проживает 17 091 многодетная семья, где воспитываются 56 712 детей. На социальную поддержку семьи и детей в бюджете региона в 2019 году заложено 4,2 млрд рублей. При этом, как оказалось, многие многодетные родители не знают о всех льготах и преференциях, которые им положены. 1 марта Депутаты Воронежской областной Думы пригласили многодетные семьи и профильных специалистов органов власти на круглый стол, чтобы обсудить вопросы, которые касаются мер господдержки.

В работе заседания приняли участие председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, депутаты регионального парламента, депутат Государственной Думы РФ Татьяна Сапрыкина, уполномоченный по правам человека в Воронежской области Татьяна Зражевская, представители исполнительных органов власти, Воронежской областной общественной благотворительной организации «Многодетная семья», семьи, воспитывающие 3-х и более детей.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что одной из основных задач демографической политики Воронежской области является поддержка многодетных семей, повышение их статуса и материального благополучия.

– В Воронежской области создана и действует система мер, направленных на охрану материнства и детства, социальную поддержку семей, стимулирование рождаемости. Нам важна каждая семья, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Владимир Нетёсов сообщил, что в прошлом году на реализацию подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» госпрограммы Воронежской области по социальной поддержке граждан было направлено более 3,5 млрд рублей, в 2019 году на эти цели будет выделено 4,2 млрд руб. Всего на территории Воронежской области по состоянию на 1 января 2019 года проживает 17 091 многодетная семья, где воспитываются 56 712 детей.

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Председатель Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите Людмила Ипполитова напомнила, что законом «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области» установлен ряд мер социальной поддержки многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Воронежской области. В соответствии с законом денежную компенсацию в размере 30% стоимости платы за коммунальные услуги в 2018 году получила 4 571 многодетная семья. Средний размер компенсации в 2019 году составляет 997,49 руб. Также для таких семей предусмотрена денежная выплата один раз в два года на приобретение школьной формы для школьников из многодетных семей. В 2018 году выплату получили 4 613 семей. Размер выплаты с 1 февраля этого года составляет 3 126,59 руб. Кроме того, предусмотрены ежемесячные денежные компенсации расходов на питание и проезд учащихся к месту учебы и обратно во внутригородском, пригородном и внутрирайонном общественном транспорте. В 2018 году выплаты получила 6 221 семья. Размер выплат с 1 февраля составляет 601,41 руб. и 476,42 руб. соответственно.

Также для малообеспеченных семей с детьми предусмотрен ряд других пособий и ежемесячных выплат.

По итогам круглого стола депутаты наметили ряд задач. Председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов отметил, что не все озвученные вопросы можно решить на региональном уровне, и попросил подключиться коллег из Госдумы. А самым заслуженным и активным мамам накануне 8 марта спикер регионального парламента вручил цветы и благодарности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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