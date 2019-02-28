Сливочное масло «Вкуснотеево» стало лауреатом национальной премии «Здоровое питание»

23 февраля в Москве в рамках фестиваля еды «Вкусно!» сливочное масло компании «Молвест» стало лауреатом престижной премии «Здоровое питание». Воронежский продукт отметили в номинации «Лучшая торговая марка». Награду вручили ведущий передачи «Контрольная закупка» Антон Привольнов и диетолог Алексей Ковальков.

Данная национальная премия привлекает общественное внимание к проблеме здорового питания. Каждый год ее вручают производителям, которые внесли заметный вклад в продвижение идей правильного отношения к еде.

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Не удивительно, что эксперты отметили именно сливочное масло «Вкуснотеево», ведь его изготавливают в соответствии со строгими требованиями ГОСТа способом холодного сбивания. При такой технологии сохраняется чистый, насыщенный вкус натуральных сливок.

Масло сливочное традиционное «Вкуснотеево» не в первый раз становится лауреатом национальных премий. Несколько дней назад оно стало обладателем «золотой медали» столичной выставки «Продэкспо» и получило звание «Лучший продукт 2019 года».

- Мы создали по-настоящему качественный продукт, который нравится и потребителям, и экспертам. Секрет прост. Во-первых, масло производится на современном оборудовании опытными технологами. Во-вторых, для масла используются свежие сливки, а молоко поступает с наших собственных ферм. В-третьих, молоко не обычное, а от коров пород Джерси и Монбельярд – оно отличается высоким содержанием жира (до 6,3%) и белка (до 4,6%), - подчеркнул генеральный директор компании «Молвест» Анатолий Лосев.

Да и форма масла уникальна: удобно отрезать кусочек и класть его на хлеб – идеальный бутерброд создается одним движением руки. Материал упаковки – линкавер – приятен на ощупь и сохраняет продукт гораздо дольше – до 60 дней.

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Справка

«Молвест» – третья по объемам компания по переработке молока в России. В группу компаний входят два современных молочных комплекса в Воронежской области, восемь перерабатывающих предприятий и десять молочных ферм с общим поголовьем более 24 тысяч коров.

Компания перерабатывает 470 тысяч тонн молока в год. «Молвест» производит около 250 наименований молочных продуктов торговых марок «Вкуснотеево», «Нежный возраст», «Иван Поддубный», «Фруате» и других. Продукты компании представлены в 30 тысячах магазинов России.

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