Секреты борисоглебского трикотажа

В следующем году будет отмечать 60-летие один из крупнейших производителей чулочно-носочных изделий и бельевого трикотажа на отечественном рынке - Акционерное Общество «Борисоглебский трикотаж».

На фабрике выпускают детские носки и колготки, мужские и женские носки, бельевой трикотаж. Это изделия для всей семьи, за десятки лет завоевавшие неизменную любовь покупателей.

Продукция АО «Борисоглебский трикотаж» востребована во всех регионах РФ и за ее пределами. Какие же такие секреты знают на борисоглебской фабрике, что ее продукция десятки лет пользуется потребительским спросом и в России, и за рубежом?..

Генеральный директор АО "Борисоглебский трикотаж" Галина Борисова

В унисон со страной

АО «Борисоглебский трикотаж» - приемник Борисоглебской чулочно-трикотажной фабрики, основанной 1 марта 1960 г., которая была размещена в помещении бывшей гармонной фабрики. Первоначально ассортимент не отличался большим разнообразием - мужские носки, женские и детские чулки.

Но продукция быстро набирала популярность среди населения. Увеличение объемов выпуска потребовало новых производственных площадей. В связи с этим была проведена реконструкция строящегося корпуса швейной фабрики под производство чулочно-носочных изделий и в 1965 г. предприятие полностью переместилось в новое здание.

Фабрика постоянно развивалась, пополнялся парк импортного и отечественного оборудования. С 1985 по 1992 гг. предприятие достигло своего расцвета. За это время обновлено 65% производственных мощностей, фактический выпуск изделий в 1990 г. составил 27 млн. пар! В музее АО «Борисоглебский трикотаж» до сих пор бережно хранятся кубки, медали и дипломы, которых удостаивалось предприятие еще в советское время.

В девяностые годы, когда многие предприятия закрывались, Борисоглебская чулочно-трикотажная фабрика выжила, сохранив производственные мощности и кадровый потенциал. Спад, постигший предприятие во времена экономического кризиса, был постепенно преодолен. И с начала 2000-х годов начинается новая эпоха в развитии предприятия.

В 2002 г. была запущена итальянская линия по выпуску изделий, не уступающих импортным аналогам. Были впервые применены компьютерные технологии и новейшие виды сырья.

Борисоглебский трикотаж производится из экологически чистого сырья на итальянском оборудовании

Качество отличное, награды - заслуженные

Несомненно, высокая популярность борисоглебского трикотажа среди потребителей - результат постоянной работы над повышением качества продукции, которое достигается за счет высокой технической оснащенности предприятия, которое не прекращалось даже в самые трудные годы.

Сегодня АО «Борисоглебский трикотаж» предлагает больше 200 моделей изделий, которые произведены из высококачественного сырья. Это еще один секрет - здесь используются только натуральные экологически чистые материалы: хлопок, бамбук, шерсть, лен, крапиву, тенсель, модал, мерсеризованный хлопок,и другие!

Стоит ли удивляться, что борисоглебские изделия неоднократно отмечались дипломами, призами конкурсов и выставок: «1000 лучших предприятий России», « Европейское качество», «Лидер отрасли», «Лидер экономического роста», «Сделано в России» и другими!

На протяжении нескольких лет продукция АО «Борисоглебский трикотаж» неизменно становилась лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в номинации: «Промышленные товары для населения», «Носки: детские, женские, мужские; колготки детские».

В мае 2018 г. АО «Борисоглебский трикотаж» было отмечено дипломом «Лучшее промышленное предприятие Воронежской области» в группе предприятий текстильного и швейного производства.

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Предприятие, на которое опирается город

Но главный секрет любви покупателей к борисоглебскому трикотажу - особое отношение сотрудников фабрики к работе. Яркие детские изделия с веселыми картинками, комфортная домашняя одежда, наборы для новорожденных и многое другое здесь делаются с теплотой и любовью.

Неслучайно же генеральный директор еще ОАО «Борисоглебский трикотаж» В. В. Лысенко, поздравляя коллектив с 50-летием предприятия, отметил особую роль работников предприятия: «На фабрике сложилась не одна династия рабочих, к нам приходят их дети и внуки, продолжая славные традиции предприятия… Особая благодарность - ветеранам. Именно они в трудную минуту не только не покинули наш «корабль», но и продолжили движение вперед».

Сегодня АО «Борисоглебский трикотаж» - крупнейшее в Центрально-Черноземном регионе России предприятие, которое стремится занимать лидирующие позиции по качеству, разнообразию ассортимента и уровню сервиса, предоставляет рабочие места более чем пятистам борисоглебцам.

В настоящее время активно ведется работа по привлечению на производство молодежи. Руководством созданы все условия для обучения подрастающего поколения, разработан комплекс мероприятий, позволяющий молодым специалистам быстро овладеть профессиональными навыками и влиться в коллектив с многолетними традициями.

Не остается в стороне АО «Борисоглебский трикотаж» и от благотворительной деятельности, принимает участие в финансировании городских праздников, благотворительных программ и фондов. Борисоглебску есть на кого опереться!

Торговые марки АО «Борисоглебский трикотаж»:

«Борисоглебский трикотаж» - чулочно-носочные изделия и домашний трикотаж для всей семьи

Лицензионные бренды «Барбоскины» - изделия для детей с персонажами из любимых мультфильмов

Лицензионный бренд «Me to you» (мишки Тедди) - изделия для детей

«Носик» - собственная торговая марка, под которой производятся чулочно-носочные изделия и бельевой трикотаж для малышей

«LAV» и «LAV home»- качественные носки современного дизайна и уютная домашняя одежда для детей и их родителей.

Стать партнером АО «Борисоглебский трикотаж» может любая компания или частное лицо. Отделом продаж будет предложен самый удобный вариант сотрудничества. Среди несомненных конкурентных преимуществ предприятия - минимальные сроки исполнения заказа; гибкая система скидок; упаковка издeлий по 10 пap в пяти цветах; предоставление отсрочки платежа.

При этом есть возможность реализации продукции пo ценам с НДС и без НДС, размещения индивидуальных заказов, выбора клиентом способа доставки, бесплатной доставки товара дo транспортных компаний в Москве и в Воронеже, работы по бартеру.

АО «Борисоглебский трикотаж» готово и к другому уровню сотрудничества: проведению совместных рекламных акций, предоставлению фирменного торгового оборудования и рекламных материалов - каталогов, буклетов, плакатов.

Контакты АО «Борисоглебский трикотаж»

Адрес: 397160, г. Россия, Воронежская обл., г. Борисоглебск,

ул. Середина, 1А

Тел.: 8 800 777 53 60

Е-mail: bt@bor-t.ru

Автор Лана Романова.

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