Подарок к 70-летию: заслуженной учительнице из Воронежа требуются средства на удаление опухоли

"Комсомолка" давно дружит с Валентиной Кривошеевой, которую наши читатели знают как заслуженного учителя истории из Воронежа. Впервые Валентина Владимировна обратилась к нам в 2016 году: у женщины, почти 24 года парализованной после аварии, долго не заживала рана от удаленного пролежня. Тогда ей требовались расходные материалы и дорогостоящие препараты для заживления, и мы, вдохновившись жизненной историей воронежского педагога, объявили сбор. В деньгах семья Кривошеевых отчаянно нуждалась тогда, нуждается и сейчас: супруги живут на две своих пенсии, а их дочь-учительница, выбравшая ту же профессию, что и ее мать, не может потянуть всех расходов, связанных с лечением родителей.

В этом году 24 апреля Валентине Владимировне исполнится 70 лет. На юбилей у нее, пожалуй, лишь одно желание: чтобы не было ухудшения здоровья и новых болей. Проблемы со здоровьем сыплются на пенсионерку как из рога изобилия: только рана от пролежня начала немного затягиваться, как потребовались новые операции - для удаления злокачественной опухоли молочной железы и аденомы под челюстью. В 2018 году читатели "КП" помогали рублем для решения этих проблем. Сейчас женщина сообщила о новой опухоли - под левой рукой. Чтобы прооперировать ее, нужно 128 тысяч. Часть этой суммы покроет страховка, а всех неравнодушных Валентина Кривошеева просит помочь собрать оставшиеся 45 тысяч. И мы просим от себя за нашу давнюю знакомую - помочь ей начать новый год своей жизни без страха нависшей над ней мучительной болезни.

Воронежская учительница истории с 30-летним стажем покорила нас своей интеллигентностью, чуткостью, которой не повредили даже годы физических и моральных страданий, трогательным отношением к профессии и бывшим ученикам. Еще один большой материал о заслуженном педагоге можно прочесть здесь.

Номер карты для перевода: 2202 2004 9910 7728.