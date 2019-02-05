Илья Авербух: Не понимаю нападок на Этери Тутберидзе - она подарила нам победы наших девчонок!

2 февраля Илья Авербух привез в столицу Черноземья ледовое шоу «15 лет успеха». Перед апрельским гала-концертом в Москве команда Авербуха отправилась в юбилейный гастрольный тур, который охватит около 30 городов. Традиционно турне стартовало в Воронеже. В нем собрался самый цвет российского фигурного катания: как маститые профи, так и молодые спортсмены, которые сегодня защищают честь страны на соревнованиях.

МЫ ПРОДЛИЛИ ТВОРЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ ЧЕМПИОНАМ

- Любой продюсер мечтает, чтобы у него в шоу были самые лучшие. Гастроли - прекрасный дивертисмент, где каждый фигурист показывает себя. 17 лет прошло с Олимпиады, на которой выиграл Ягудин, 13 - с тех пор, как победил Костомаров, а их имена до сих пор актуальны. А то ведь после победы на Олимпиаде еще четыре года можно снимать сливки, а потом все - расчет окончен, на смену приходят новые чемпионы. А благодаря нашим шоу, ледовым телепроектам и спектаклям мы продлили творческую жизнь спортсменам. Долголетие шоу, которое нам удалось создать, долголетие творческой жизни фигуристов - главное наше достижение, - отметил Илья Авербух перед представлением.

- Илья, а вы не хотите работать тренером?

- Тренерский труд очень важен. Но если ты становишься тренером - ты должен забыть обо всем. Быть постоянно рядом с подопечным. Я не готов оставить все. Тренерский труд монотонен - это постоянное повторение. Я выбрал более творческий путь. Лед мне позволяет развиваться. Реализовываю себя в разных амплуа. После ухода из спорта наши фигуристы обычно выступали в Америке. В России такого искусства, как ледовые шоу, не было. В 2003-м я начал делать первые шоу. Это был кураж: мы собирались вернуть в Россию фигуристов. Потом появись телепроекты на льду. Когда мне стало тесно в танцевальных номерах, захотелось спектаклей. Все время происходит развитие, какие-то эмоции притупляются, по нашим следам пошли коллеги с ледовыми шоу - это убивает эксклюзивность, и мы идем дальше. Занимаюсь уже режиссурой других вещей, реализую себя как постановщик. Сейчас стал режиссером церемонии открытия универсиады в Красноярске - мероприятия, которое входит в топ-5 главных событий мира. Это для меня большой вызов, - признался продюсер.

- Когда вы ставите спектакль на льду, не хотите сами сыграть роль?

- Конечно. Но я сразу сказал себе, что не должен кататься в спектаклях, иначе я буду перетягивать одеяло на себя. И не смогу следить за процессом, за тем, как все ровно дышит.

- Даже в честь юбилея на коньки не встаете, чтобы номер откатать?

- В апреле будет гала-представление в столице, возможно, и тряхну стариной. Хочется показать, что я тоже катался когда-то. Но иногда кажется, что это блажь, и никому не надо. Многие сейчас катаются намного лучше меня, они всегда в форме, это не кокетство: я-то закончил свою карьеру в 2005-м.

Илья Авербух в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МЫ СФОКУСИРОВАЛИСЬ НА ВНУТРЕННЕЙ БОРЬБЕ, НЕ ЗАМЕЧАЯ, КАК ПРИБАВИЛИ ЯПОНКИ

- Как оцениваете шансы нашей женской сборной на чемпионате мира? Кто на него поедет?

- Этот очень сложный вопрос, который волнует всех. Софья Самодурова своим успешным выступлением на чемпионате Европы гарантировала себе путевку на чемпионат (петербургская фигуристка опередила олимпийскую чемпионку Алину Загитову и выиграла соревнования с результатом 213,84 балла, - ред.). Да и участие Алины Загитовой в чемпионате мира не может подвергаться сомнению. Таким образом, на 1-е место у нас две замечательные фигуристки претендуют. И Женя Медведева и Лиза Туктамышева на равных претендуют на то, чтобы поехать на чемпионат мира. Если брать результаты этого сезона, Лиза показывала результаты лучше Жени. Но Женя - фигуристка с большим именем, она на тренировках справляется со всеми сложными элементами. Я слышал, что на кубке России будут выбирать по спортивному принципу - кто выиграет, тот и поедет. В любом случае, это решение никогда не удовлетворит всех, будет миллион людей, которые будут говорить, что выбор неправильный. А вообще мы сфокусировались на внутренней борьбе, не замечая, как прибавили японки, и что мы уже не лидеры в фигурном катании. Устроили некрасивую кампанию против Этери Тутберидзе, которая вообще нам подарила победы девчонок. Ребята, давайте включимся, очнемся, а то опять хотим проигрывать все чемпионаты мира? Давайте объединяться вокруг победителей и стараться идти вперед.

- К сожалению, много наших фигуристок «загораются» и гаснут…Жаль, что Аделина Сотникова, которая выступает в вашем шоу, рано завершила спортивную карьеру…

- Я согласен. Но это не проблема Этери Тутберидзе. Перед тренером стоит задача, чтобы его ученик был лучшим. Здесь и сейчас. Потому что если он поставит задачу быть сильным через 15 лет, то родители заберут своих детей и поведут к тренеру, у которого есть результат здесь и сейчас. Никто не хочет ждать результатов через какое-то время… А вообще странное недовольство тем, что выигрывают юные девочки. Да это давно происходит. Посмотрите историю: они выигрывают, начиная с 1992 года! Кристи Ямагучи, Оксана Баюл, Тара Липински, Сара Хьюз - они выиграли Олимпиады в 15-16 лет. А теперь и наши пошли выигрывать. Когда это было выгодно американцам, они молчали. Кто помнит Липински? На один сезон приехала, выиграла и исчезла. Кто помнит Сару Хьюз? То же самое. А сейчас американцы и канадцы пишут, как важно вырастить долгую звезду. Давайте поддерживать свое фигурное катание, своих тренеров, которые подарили нам такую фантастическую группу, а то потеряем их. Я считаю, есть вопросы к правилам. Сейчас ситуация обострилась, потому что, когда эти правила помогали выигрывать американцам, вопросов к правилам не было. Когда стали выигрывать мы, у всех появились вопросы к правилам. Давайте защищать наших. Чтобы уж по-честному со всеми!

- Какой прогноз: кто представит Россию на Олимпиаде 2022 года?

- Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова - потрясающие девочки. 12-летняя Камила Валиева прекрасна, эффектна. Но неизвестно, как сформируется ее фигура. В общем, сложно дать сейчас прогнозы.

СЫН ЗАНИМАЕТСЯ СКЕЙТБОРДОМ, И Я ЕГО ПОДДЕРЖИВАЮ

- Илья, как так получилось, что ваш сын Мартин, ребенок двух фигуристов, не стоит на коньках?

- Мы пытались на него надеть коньки, он их снимал с боем. Не умеет кататься на коньках вообще. Но он нашел себе спорт - скейтборд, испытывает огромное удовольствие. Удивительно, я тоже пристрастился, я его поддерживаю. Мне сложно, а ему очень нравится. Мартину 3 марта исполнится 15 лет. Он в 13 лет встал на скейт, это такой демократичный спорт. В фигурном катании в 13 лет начать нельзя. У Мартина был футбол, теннис. Но душа не лежала. Он занимался разными вещами, чтобы, наконец, найти свой путь. Мы давали возможность выбора - куда его самого потянет.

- Мартин переехал к вам жить от мамы. Это потому, что нужна мужская поддержка, чтобы нейтрализовать кризис переходного возраста?

- Не то чтобы кризис. Все как у всех - самоутверждение, свой взгляд на жизнь. Полтора года живем вместе. Я считаю, жесткость - не выход, так можно оборвать ниточку взаимопонимания, которая существует между детьми и родителями. Я стараюсь разговаривать.