Роман Костомаров и Оксана Домнина поразили воронежцев необычным болеро

СЕГОДНЯ 08:32 2019-02-04T08:32:57+03:00

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2 февраля в ЛДС «Юбилейный» аншлаг собрало шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха». Юбилейный тур начал свой маршрут именно с Воронежа. Прославленный фигурист, постановщик и продюсер привез в столицу Черноземья не только ледовых мастеров, но и перспективную молодежь, действующих спортсменов сборной страны - двукратного вице-чемпиона России Александра Самарина, чемпионов России Викторию Синицыну и Никиту Кацалапова, серебряного призера чемпионата Европы-2018 Дмитрия Алиева.

Шоу Ильи Авербуха в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Для нас участие в шоу Ильи Авербуха - тренировка перед чемпионатом мира, поддержание себя в форме, дополнительная возможность показать наши программы зрителям, кроме того, здорово находиться в компании титулованных спортсменов, мы учимся у них, как преподносить себя, как общаться с публикой, как раскованно чувствовать себя, - признался Никита Кацалапов.

Илья Авербух пошутил, что буквально ждал, когда закончится чемпионат Европы, чтобы пригласить ребят в шоу.

- Любой продюсер мечтает, чтобы у него в шоу были самые лучшие. Фигуристы - все немного конкуренты, все подглядывают друг за другом. Одни пытаются показать, как быстро уже катаются, мол, «а вы медленно ползаете». А опытные участники в ответ: «Ребята, не надо быстро, надо так, чтобы вам зал стоя аплодировал!». И в этой конкурентной истории выигрывают абсолютно все: и молодежь, и профи, а в итоге - и зрители, - отметил Илья Авербух.

Шоу Ильи Авербуха в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Кроме молодежи в шоу, которое вместе с Авербухом вела актриса Дарья Мороз, выступили знаменитые фигуристы, победители чемпионатов прошлых лет: Аделина Сотникова, Яна Хохлова, Максим Маринин, Роман Костомаров, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Албена Денкова и Максим Ставиский, Владимир Беседин и Алексей Полищук.

Шоу Ильи Авербуха в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Шоу Ильи Авербуха в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Зрителей поразил четкий, графичный рисунок танца Оксаны Домниной и Романа Костомарова под «Болеро» Равеля. Впрочем, все фигуристы показали красивые номера, в основном премьеры - и романтичные, и забавные. Нотку юмора внесли своими выступлениями ледовые акробаты. Зрители не скупились на цветы, особенно много букетов подарили Маргарите Дробязко и Повиласу Ванагасу.

Оксана Домнина и Роман Костомаров в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Аделина Сотникова в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Шоу Ильи Авербуха в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Шоу Ильи Авербуха в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU