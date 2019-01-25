Правительство Воронежской области отреагировало на скандал с премиями за встречу Алексея Гордеева

На этой неделе у злых языков появился повод шутить о новой примете воронежских чиновников: «Встретить Алексея Гордеева – к деньгам!» Дело в том, что такие мероприятия, как прием экс-губернатора, а ныне вице-премьера России и других членов правительства, расценивались нынешним руководством региона как причина, по которой можно назначить премии – и себе, и подчиненным.

Задания повышенной сложности

Согласно документам, опубликованным изданием «Блокнот Воронежа», 29 человек получили бонус за «особо важные и сложные задания по организации визита» в наш регион вице-премьера Алексея Гордеева. Что же это был за визит?

Речь идет о 14 декабря, когда бывший и нынешний главы области, а также прибывший к нам в гости министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев оценили, как выращивают телят в селе Нелжа или, например, наградили победителей конкурса «Самое красивое село».

- Основанием для премирования являются высокие результаты служебной деятельности, включая проработку управленческих решений федерального уровня, которые принимаются по итогам визита в регион руководителей правительства Российской Федерации и имеют стратегическое значение для социально-экономического развития Воронежской области. Выплата может быть приурочена к подведению итогов квартала или года, - отреагировали на разгорающийся скандал в пресс-службе правительства региона.

Согласно официальной позиции правительства, с 2018 года в рамках проекта «Современное государственное управление» внедряются новые подходы к мотивации госслужащих и выплате премий. Оказывается, что для всех высших должностных лиц и подразделений госорганов установили систему показателей результативности и эффективности деятельности. Проще говоря, должно быть так: сколько сделали – столько и получили.

Тут интересно вспомнить о еще одном премировании, как раз «за выполнение особо важных и сложных заданий по организации и проведению в Воронежской области значимых мероприятий, обеспечивающих эффективную реализацию пилотного проекта «Современное государственное управление». В списке немного-немало – 18 человек. Возглавляет отличившихся чиновников сам губернатор Александр Гусев.

Сколько же платят?

- Все решения о премировании государственных гражданских служащих в правительстве Воронежской области принимаются исключительно на основании закона и строго в пределах фонда оплаты труда. Дополнительные средства на эти цели не выделяются. Выплата премий осуществляется всем гражданским служащим - как руководителям, так и рядовым сотрудникам. Несмотря на то, что законодательство о государственной службе не ограничивает размеры премий, а закон «О персональных данных» не позволяет озвучить конкретные размеры выплат, подчеркиваем, что они значительно ниже цифр, фигурировавших в материале одного из СМИ, - комментируют в пресс-службе облправительства.

В случае с руководителями управлений речь шла о премиях в размере 300 - 400 тысяч рублей. Выйти на такую сумму помогает простая математика: берем годовой доход чиновника, отраженный в его декларации (к примеру, у Александра Гусева это 4,9 млн рублей, которые он получил за 2017 год), и делим на 12. Конечно, это, скорее всего, не реальные цифры, поскольку у чиновников зачастую есть и другие активы, приносящие прибыль.

Тем не менее, по предположениям экспертов, речь все равно может идти о десятках и даже сотнях тысяч рублей, которые получили в виде дополнительных выплат региональные чиновники разного уровня. Если верить попавшим в СМИ данным, количество премий отдельным сотрудникам доходило до четырех-пяти в квартал.

Понятно, что такая информация – очередной повод для народного возмущения. Одной из главных тем для обсуждения в прошлом году стала скандальная ситуация с выходом на пенсию Юрия Агибалова. И критика, которая потом посыпалась в сторону губернатора, заставила Александра Гусева признать ошибку. Тогда воронежский «золотой парашют» прогремел на всю Россию.

Трудно поверить, что ситуация повторяется исключительно из-за наивной веры чиновников в то, что на время от них просто отстанут. Ведь это уже второй компрометирующий документ, который «слит» общественности за короткий срок правления Александра Гусева. И несмотря на чистку в рядах региональной власти, вероятно, все равно остаются недовольные действующим руководством. Значит ли это, что стоит ждать новых скандалов?