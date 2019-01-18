Выжить в зимнем Воронеже: кто в ответе за очистку дворов, улиц и карнизов?

Зима в Воронеже - время ежедневного преодоления трудностей. Начинаются они прямо за порогом подъезда. Заснеженные дворы с троншеями тропинок, ледяные тротуары, скользкие дороги и смертельная угроза, нависшая над головой в виде сосулек. Кажется, что горожане одиноки и беззащитны перед этими бедами. На самом деле за каждую из зимних проблем отвечает какая-то структура. Разбираемся, где искать ответственных и куда жаловаться на нерадивых коммунальщиков.

ДОРОГИ

Центральные, межквартальные и дороги частного сектора – зона ответственности районных управ и комбинатов благоустройства.

За внутридворовые проезды отвечает УК. Если двор не очищен от снега - обращайтесь в обслуживающую организацию.

ТРОТУАРЫ

Уборку тротуаров на улицах осуществляют либо сотрудники районных комбинатов благоустройства, либо владельцы и арендаторы помещений, расположенных в ближайших зданиях. Причем последние несут за содержание прилегающей территории ответственность, закрепленную в правилах благоустройства. И в случае их несоблюдения могут быть оштрафованы.

ОСТАНОВОЧНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ

На совести районных комбинатов благоустройства или встроенных торговых точек.

ДВОРЫ

Разгребать снежные завалы во дворах многоэтажных домов обязаны сотрудники УК.

ЛЕСТНИЦЫ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ

Нагорные лестницы в Воронеже располагаются на территории двух районов: Ленинского и Центрального. В мэрии приняли решение закрепить уборку этих объектов за чиновниками-мужчинами, работающими в местных управах. Туда и надо звонить в случае снежных завалов на ступенях. Помочь в этом вопросе способен и ваш уличком.

СОСУЛЬКИ И НАЛЕДЬ НА КАРНИЗАХ

Чистить крыши от снега и сбивать сосульки по мере их образования (хоть каждый день) обязаны управляющие организации.

ЗНАЙ!

КАК ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА УК

Если вы недовольны качеством уборки вашего двора от снега и льда (наледи), то можно пожаловаться на УК в Государственную жилищную инспекцию Воронежской области. Но прежде вы должны письменно потребовать от управленцев выполнения их обязанностей.

Кстати, по нормативам очистка тротуаров от снега должна проводиться утром один раз в трое, двое суток или каждый день в зависимости от класса тротуара (интенсивности потока пешеходов)

- Работы по очистке тротуаров должны быть закончены не позднее шести часов с момента окончания снегопада, - отметили в региональной ГЖИ.

По состоянию на 14 января 2019 года сюда поступило 256 жалоб на снег и наледь, из них 127 - из органов местного самоуправления Воронежа. По жалобам провели 35 внеплановых проверок УК на предмет содержания придомовой территории и крыш. Результатом этих проверок стали 82 протокола об административных нарушениях, из них 81 - на должностных лиц и один - на юридическое.

фото мэрии Воронежа

НОУ-ХАУ: ДОМА БЕЗ СОСУЛЕК

В прошлом году на одной из пятиэтажек на улице Кольцовской в качестве эксперимента установили оборудование, срезающее образующиеся сосульки. Коммунальщики прозвали его «цирюльник» за сходство с парикмахером. Система представляла собой два кронштейна с натянутой между ними проволокой. Периодически она приводилась в движение.

- Эксперимент не показал ошеломляющих результатов, - удивил нас директор РЭК Центральный Эдуард Баркин. - К сожалению, конструкция плохо справлялась с удалением сосулек: куски льда все равно оставались.

Гораздо лучшим средством от наледи является обогрев контура кровли. Однако такая система требует регулярных энергозатрат дома, и большинство хозяев квартир пока не готовы их нести. Установка оборудования на одном здании обойдется его собственникам в сумму от 200 рублей за погонный метр контура кровли. Кроме того, вырастет ежемесячный платеж за электроэнергию в местах общего пользования. Насколько - будет зависеть от периметра кровли и количества жильцов. Например, для трехподъездной пятиэтажки общий платеж всех собственников дома в среднем увеличится на 1200 рублей в месяц, то есть по 20 рублей ежемесячно с квартиры в зимнее время.

- На данный момент из зданий, которые находятся у нас в управлении, только жители дома 28 по улице Театральной приняли решение об установке обогрева кровли, который у них уже работает, - продолжает Баркин. - Чтобы мы смонтировали конструкцию на доме, собственникам квартир необходимо провести общее собрание и большинством голосов принять решение «за» установку системы, а также определить в протоколе способ финансирования работ.

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