Женский вопрос: почему важна ранняя диагностика рака молочной железы

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-31T19:26:56+03:00

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Современная медицина идет вперед семимильными шагами, но мы почему-то до сих пор боимся обращаться к врачу в качестве профилактики. Отправиться в кабинет специалиста нас может заставить только крайняя необходимость, что в случае с раком молочной железы может стать губительным, ведь это заболевание успешно поддается лечению, но лишь при том условии, что оно было выявлено своевременно. Врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук клиники «Олимп здоровья», участвующей в социальной инициативе компании Philips #ЯПРОШЛА, Евгения Владимировна Борзых рассказала о том, как должны вести себя женщины, если действительно хотят сохранить свое здоровье.

- Какие факторы влияют на развитие онкологии молочной железы?

- Прежде всего, это наследственность. Затем образ жизни, курение, хронический стресс и хроническая усталость, а также прием определенных препаратов. Кроме того, с возрастом факторы возникновения рака молочной железы обостряются, причем довольно серьезно: после 50 лет риск возрастает.

- Насколько эффективно самостоятельное обследование молочных желез, может ли оно помочь выявить заболевание на ранних сроках?

- Самообследование нужно проводить один раз в три месяца, этого будет вполне достаточно. Но это лишь профилактика, ведь любая женщина, которая следит за своим здоровьем, должна регулярно проходить обследование молочных желез: до 35 лет — ежегодное УЗИ, а при наличии каких-либо образований еще и маммографию. Женщинам после 40 лет ежегодно рекомендована маммография

- Какие существуют методы диагностики в современной медицине?

- Главные методы — это маммография и УЗИ. Дополнительные методы, такие как дуктография и МРТ молочных желез с введением контраста, должны быть согласованы с врачом. Кроме того, диагноз помогает поставить анализ крови на онкомаркеры. Сейчас набирает популярность такой инновационный метод обследования, как эластография молочной железы.

- Есть ли способы снизить риск развития рака молочной железы?

- В качестве профилактики можно посоветовать вести здоровый образ жизни, правильно питаться, соблюдать режим сна и заниматься спортом. Но самое важное – это диспансерное наблюдение. У каждой женщины должен быть свой гинеколог, к которому ей следует приходить каждый год. Это вдвое снижает риск развития заболеваний женской половой системы.

- Октябрь во всем мире объявлен месяцем борьбы с раком груди. Какие мероприятия по этому поводу проходят у вас в клинике и кому они доступны?

- В течение месяца в нашей клинике более ста человек прошли маммографию и, при наличии образований в молочной железе, были направлены к онкологу-маммологу.

- Почему вы решили присоединиться к акции #ЯПРОШЛА компании Philips?

- Такие акции, безусловно, очень важны, они должны проводиться и в государственных, и в частных медицинских организациях, чтобы увеличить охват женщин, которые ранее по каким-то причинам не проходили обследование.

- Все больше женщин начинают открыто говорить о случаях заболевания раком груди в своей семье. Повлияла ли эта гласность на отношение ваших пациенток к необходимости регулярных обследований?

- Если сравнивать нынешнюю ситуацию с тем отношением к диагностике, которое было у женщин лет пять назад, то заметно, что они стали внимательнее следить за своим здоровьем. Я считаю, что ключевой фактор здесь — это как раз сообщения в СМИ и истории известных людей, которые рассказали о своих заболеваниях. Женщины перестали стесняться и скрывать это, они стали более информированы о возможностях обследования.

- Каковы шансы успешно вылечить заболевание, если удается вовремя его обнаружить?

- Если рак молочной железы обнаружен на первой стадии, то возможность полного восстановления очень велика. В более запущенных случаях шансы на успех несколько снижаются. То есть, наша задача — выявить онкологию на начальных этапах, чтобы помочь женщине справиться с заболеванием.

СПРАВКА

«Социальная кампания #ЯПРОШЛА - масштабная инициатива компании Philips, призванная повысить осведомленность женщин о риске возникновения рака молочной железы, привлечь внимание к важности ранней диагностики и регулярной заботы о здоровье. Заручившись поддержкой клиник-партнеров, компания Philips, мировой лидер в сфере инноваций для здравоохранения, с 2011 года организует бесплатные обследования на современном диагностическом оборудовании в разных регионах страны. За время существования акции тысячи женщин в десятках российских городов смогли бесплатно пройти диагностику. В 2017 году представлен документальный фильм Леонида Парфенова и Катерины Гордеевой «#ЯПРОШЛА» о раке молочной железы, методах его диагностики и важности регулярных визитов к маммологу».

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