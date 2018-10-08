2018-10-08T11:16:37+03:00
Экономика

ВТБ в Воронежской области открыл первые специальные счета застройщикам в рамках 214-ФЗ

ВТБ в Воронеже приступил к банковскому обслуживанию компаний-застройщиков
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На сегодняшний момент банк заключил 16 договоров и одно дополнительное соглашение по банковскому сопровождению крупнейших застройщиков области в соответствии с требованиями 214-ФЗ и открыл в рамках этих соглашений 17 спецсчетов.

Банк ВТБ создал необходимую инфраструктуру, которая позволяет оперативно осуществлять проведение и проверку платежей в рамках действующего законодательства. Новая система контроля затрат компаний-застройщиков исключает возможность нецелевого расходования денежных средств дольщиков.

Управляющий корпоративным филиалом в Воронежской области - вице президент банка ВТБ Владимир Пенин отметил: «В соответствии с требованиями законодательства мы открываем счета как действующим, так и новым клиентам-девелоперам и предоставляем все инструменты, которые позволяют застройщикам оперативно и без существенных затрат продолжить работать с дольщиками, не снижая при этом темпов строительства. В конечном итоге это повышает безопасность людей, вкладывающих свои средства в долевое строительство и стимулирует рост рынка недвижимости».

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