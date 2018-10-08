Надежда Савицкая: «Глава Воронежа Вадим Кстенин держит на личном контроле исполнение «майских указов» президента в сфере образования»

СЕГОДНЯ 10:45 2018-10-08T10:46:31+03:00

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Более 500 человек – директора школ, заведующие детскими садами, учителя и воспитатели, работники учреждений дополнительного образования приняли участие в торжественном мероприятии.

С приветственным словом к ним обратилась заместитель главы администрации по социальной политике Надежда Савицкая. Она отметила, что в настоящее время в Воронеже в образовательных организациях работают более 13 тысяч педагогов, из них порядка 7 тысяч – школьные преподаватели.

– Педагог – это профессия «дальнего действия», которая связана не только с обучением подрастающего поколения, но и с воспитанием в наших детях вечных ценностей – любви к своей семье, к Родине, нравственности и духовности. Сегодня я хочу поздравить Вас, коллеги, с профессиональным праздником и пожелать здоровья, терпения, – отметила Надежда Петровна.

Образовательные учреждения каждый год принимают молодых педагогов. В школах Воронежа трудятся более 1, 5 тысячи учителей в возрасте до 35 лет. По словам вице-мэра по социальной политике, в городе реализуются мероприятия по поддержанию работников бюджетной сферы, в том числе, и по повышению их заработной платы. Сейчас она достигла среднего по экономике уровня.

– Зарплата у наших педагогов достойная. Главой Воронежа Вадимом Кстениным поставлена четкая задача – контролировать исполнение «майских указов» президента РФ, связанных с этим вопросом. Но в профессии немаловажным остается и этический стимул, когда достижения учеников становятся важнее, чем получение материальных благ, – добавила Надежда Савицкая.

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Она поблагодарила всех учителей Воронежа за нелегкий труд и вручила почетные грамоты. Кроме того, по традиции в книгу Почета системы образования за многолетний труд, любовь к детям, верность профессии была занесена учитель физики лицея №15 Людмила Скорнякова. Надежда Петровна передала Людмиле Сергеевне свидетельство, подтверждающее этот факт.

С профессиональным праздником педагогов поздравила и руководитель управления образования и молодежной политики Любовь Кулакова. Она поблагодарила ветеранов отрасли.

– Вы внесли огромный вклад в дело воспитания и образования не одного поколения жителей нашего города. Свой бесценный опыт и знания вы передаете молодым педагогам – продолжателям славных традиций воронежской системы образования, – подчеркнула Любовь Анатольевна.

Стоит отметить, что в районах города также проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню учителя.