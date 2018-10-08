Посвящается 75-летию Великой Победы

СЕГОДНЯ 15:40 2018-10-08T15:56:28+03:00

Общественный Совет по сохранению историко-культурного наследия и развитию туризма при Воронежской городской Думе совместно с АНО «Просветительский центр “Истоки познания”» разработал проект «Города-герои на карте России и СНГ»

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Цель проекта – совершенствование патриотического воспитания молодежи нестандартными средствами, знакомство учащейся молодежи с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В рамках проекта предполагаются поездки делегаций учебных заведений Воронежа и Воронежской области на турпоезде «Юность России» в города-герои Волгоград, Минск, Брест, Смоленск, Тула, Москва, С.-Петербург (Ленинград), Новороссийск, Севастополь, Керчь.

Данный проект поддержан Воронежским региональным отделением российского общественного благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и вооруженных сил, а также Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области.

С 28 по 30 октября 2018 года состоялась пробная поездка делегаций трех школ (СОШ № 55 г. Воронежа, СОШ №4 Нововоронежа и Каширской СОШ) в город-герой Волгоград.

«Все члены делегации активно готовились к поездке, выполняли задания. С интересом дети рисовали плакаты на тему «Нет войне!», рисунки по теме «Это страшное слово – война», изготавливаливенок для возложения на мемориале, вместе разучивали песен военных лет, писали реферат на тему «Ветеран живет рядом», изучали историю города Царицын – Сталинград – Волгоград. Все это имело воспитательное большое значение и сплотило коллектив», – рассказывает о поездке руководитель делегации СОШ № 55 г. Воронежа Запекина Марина Леонидовна.

В Волгограде делегации отправились на Мамаев Курган, где в Зале воинской славы у Вечного Огня прошел митинг памяти. Школьники почтили память воинов, павших в битве за Сталинград, а ученица СОШ № 55 г. Воронежа Воропаева Анна прочитала собственное стихотворение, посвященное городу-герою Волгограду, где есть такие строки:

Это эхо былой войны

Не забылось и в наши дни.

И прошло пусть уж много лет,

«ПОМНЮ Я! – скажем мы в ответ».

Участникам поездки повезло: они увидели смену почетного караула у Вечного Огня и торжественное построение и награждение участников Всероссийского слета активистов движения «Пост № 1».

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После митинга заместитель директора комплекса «Мамаев Курган» генерал-лейтенант Кутяков Александр Владимирович вручил представителям воронежских делегаций капсулы с землей с Мамаева Кургана с сертификатом для передачи их в школьные музеи.

Затем состоялась экскурсия по Волгограду, которая продолжилась во время часовой прогулки на катере по Волге. Ребят также пригласили на урок астрономии в Планетарий.

После обеда экскурсия продолжилась в государственном музее- панораме «Сталинградская битва» и на выставке военной техники. В торжественной обстановке все плакаты, рисунки и рефераты были переданы в Областной совет ветеранов Великой Отечественной войны. Одним из лучших был признан реферат ученицы СОШ №4 из Нововоронежа Пышнограевой Галины, которая описала жизненный и боевой путь своего прадеда.

В поезде программа продолжилась спортивными и интеллектуальными соревнованиями (шашки, армреслинг, дартс, сочинения на заданную тему). По итогам всех конкурсов и соревнований, проводимых во время поездки, первое место заняла делегация СОШ № 55 г. Воронежа.

Следующая поездка в рамках проекта по данной программе состоится 26-28 октября 2018 года.

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Автор: Евгений Бердников

Автор фото: Евгений Бердников и Бугаев Игорь