ВКУСНОТЕЕВО претендует на звание МАРКА №1 В РОССИИ
Голосование уже началось
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Приглашаем вас принять участие в голосовании в блоке «Продовольственные товары» по ссылке
http://www.narodnayamarka.ru/anketa-2018-prodovolstvennye-tovary
Анкета состоит из 27 вопросов по разным категориям продовольственных товаров.
В каждой категории нужно самостоятельно вписать название Лучшей марки, а также оставить свои контактные данные.
Голосование в блоке «Продовольственные товары» будет проходить с 01 октября по 08 октября 2018 г.
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