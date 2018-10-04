2018-10-04T16:30:43+03:00
Общество

ВКУСНОТЕЕВО претендует на звание МАРКА №1 В РОССИИ

Голосование уже началось
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Приглашаем вас принять участие в голосовании в блоке «Продовольственные товары» по ссылке

http://www.narodnayamarka.ru/anketa-2018-prodovolstvennye-tovary

Анкета состоит из 27 вопросов по разным категориям продовольственных товаров.

В каждой категории нужно самостоятельно вписать название Лучшей марки, а также оставить свои контактные данные.

Голосование в блоке «Продовольственные товары» будет проходить с 01 октября по 08 октября 2018 г.

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