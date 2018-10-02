Урожай, модернизация и привлечение средств в АПК

СЕГОДНЯ 12:20 2018-10-02T12:22:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Они обсудили перспективы развития АПК Воронежской области. Во встрече также приняли участие заместители министра Елена Фастова, Максим Увайдов и генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов.

Речь шла об уборке урожая, создании и модернизации предприятий пищевой промышленности и финансовой поддержке сельского хозяйства региона.

К настоящему моменту аграрии Воронежской области намолотили более 4 млн. тонн зерновых (итоговый объем сбора прогнозируется на уровне 4,6 млн. тонн). В целом за первые шесть месяцев этого года производство сельхозпродукции в области выросло на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Регион входит в число лидеров по объемам сбора зерновых, сахарной свеклы и масло семян подсолнечника, а также является одним из ключевых производителей молочной продукции, мяса КРС и свинины в стране.

Как отметил Дмитрий Патрушев, Воронежская область активно экспортирует сельхозпродукцию и продовольствие. В январе – июле текущего года поставки продукции АПК за рубеж в стоимостном выражении превысили 302 млн. долларов, что на 50% больше показателя прошлого года. Увеличились объемы экспорта зерновых культур, бобовых, мелассы. Помимо стран СНГ, область сотрудничает с такими государствами, как Египет, Турция, Ливан, Швейцария и другими.

Александр Гусев рассказал министру, что ключевой задачей для сельского хозяйства региона на ближайшую перспективу является выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, которая представляет интерес как для внутреннего, так и для внешнего рынков. Поэтому привлечение инвестиций в строительство предприятий по глубокой переработке продукции сельского хозяйства является одним из важнейших приоритетов. По словам губернатора, в Воронежской области для этого созданы комфортные условия.

На встрече также обсудили создание в регионе производственного кластера, специализирующегося на сельскохозяйственном машиностроении, и Центра агробиотехнологий на базе ряда профильных учебных заведений.

Дмитрий Патрушев отметил, что Минсельхоз России готов проработать озвученные губернатором Воронежской области инициативы.