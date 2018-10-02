С 9 по 11 октября в Воронеже состоится 45 межрегиональный специализированный форум-выставка «Здравоохранение – 2018»

СЕГОДНЯ 16:05 2018-10-02T16:06:17+03:00

С какими передовыми специалистами города на выставке можно проконсультироваться совершенно бесплатно, читайте ниже!

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Что такое энергетическая капсула и почему в осенне-зимний период её целебные свойства особенно актуальны? С какими передовыми специалистами города на выставке можно проконсультироваться совершенно бесплатно, читайте ниже!

Что ждёт посетителей этого события?

В мероприятии примут участие 40 экспонентов - это крупнейшие фармацевтические компании, производители медицинской техники и оборудования, одежды для мед. работников, изделий, расходных материалов и средств для дезинфекции. Кроме этого, центр семейной медицины «Олимп Здоровья» представит современное диагностическое и лечебное оборудование топовых европейских производителей. Прямо на своем стенде «Олимп здоровья» продемонстрирует его работу.

Все посетители форума смогут совершенно бесплатно проконсультироваться с неврологом, пластическим хирургом, косметологом, дерматологом, гинекологом и урологом медицинского центра «Эс Класс Клиник Воронеж».

А клиника «Спасибо, доктор!» продемонстрирует энергетическую капсулу, чудодейственные свойства которой сможет опробовать каждый желающий совершенно бесплатно! Интересная новинка особенно актуальна сейчас - в период обострения вирусных заболеваний.

Что еще полезного будет на мероприятии?

Руководителям медицинских учреждений полезно посетить круглый стол компании «Первый бит» — «Как управлять медицинским центром в один клик и увеличивать прибыль», а также семинар от студии поискового маркетинга Semantica. На нем будут обсуждаться вопросы продвижения сайтов медицинской тематики в поисковых системах, контекстной рекламы и профильных сайтов, продвижение в соцсетях и пр.

В чём преимущества участников форума?

Наше мероприятие ориентировано, как на интересы бизнес-сообщества, так и на развитие отрасли в регионе в целом. Преимущества участников заключаются в том, что на одной площадке соберутся сразу 2 тыс. человек, которые смогут в привычный и комфортной для себя атмосфере обсудить актуальные вопросы медицины, оценить рынок отрасли, провести анализ конкурентных преимуществ и наладить полезные контакты. Также наши участники смогут посетить любую конференцию из 16 представленных, в том числе аккредитованных координационным советом по развитию НМО и фармацевтического образования. Таким образом, слушатели имеют возможность получить необходимые кредиты (баллы) через участие в этих конференциях.

Где пройдёт мероприятие?

Форум-выставка «Здравоохранение – 2018» состоится 9-11 октября в отеле Марриотт (8 этаж) по адресу: проспект революции, 38.

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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.