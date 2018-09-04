Внимание, викторина! Удивительный Хопер

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-04T11:21:11+03:00

Конкурс для школьников о реке и ее обитателях

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Ради удивительных видов, чистого воздуха и прозрачной воды кто-то покупает билет на самолет и отправляется в дальние страны. Но подлинная красота совсем рядом! «Комсомольская правда» и Благотворительный фонд «Дети России» приглашают мальчишек и девчонок от 7 до 15 лет поучаствовать в викторине об одной из самых красивых рек России – Хопре, об экологии и истории Прихоперья.

Викторина проводится в трех возрастных категориях 7-9, 10-12, 13-15 лет. Три лучших участника в каждой возрастной категории, которые ответят на все вопросы правильно и наберут больше всего голосов, получат подарки от Благотворительного фонда «Дети России» и сувениры от ИД «Комсомольская правда».

*подробнее об условиях конкурса читайте по ссылке.