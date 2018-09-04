2018-09-04T11:21:11+03:00
Общество

Внимание, викторина! Удивительный Хопер

Конкурс для школьников о реке и ее обитателях
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Ради удивительных видов, чистого воздуха и прозрачной воды кто-то покупает билет на самолет и отправляется в дальние страны. Но подлинная красота совсем рядом! «Комсомольская правда» и Благотворительный фонд «Дети России» приглашают мальчишек и девчонок от 7 до 15 лет поучаствовать в викторине об одной из самых красивых рек России – Хопре, об экологии и истории Прихоперья.

Викторина проводится в трех возрастных категориях 7-9, 10-12, 13-15 лет. Три лучших участника в каждой возрастной категории, которые ответят на все вопросы правильно и наберут больше всего голосов, получат подарки от Благотворительного фонда «Дети России» и сувениры от ИД «Комсомольская правда».

*подробнее об условиях конкурса читайте по ссылке.

1Самой чистой рекой на какой территории называют Хопер?

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Правильный ответ:Жители Пензенской, Саратовской, Воронежской и Волгоградской областей могут гордиться. В их регионах протекает чистейшая река в Европе!

2Какая из рыб Хопра занесена в Красную книгу?

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Правильный ответ:Стерлядь – рыба из семейства лососевых – относится к «уязвимым» видам – то есть тем, чья численность неуклонно сокращается. И уклейку, и язя можно встретить в водах Хопра, но к исчезающим видам относится стерлядь.

3Кого из этих животных не встретить в водах Хопра?

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Правильный ответ:Сивуч – это крупное морское млекопитающее из семейства ушастых тюленей. Таковых в Хопре пока не наблюдалось.

4В России существует порядка 600 видов птиц. Какое количество из них можно встретить в Хоперском заповеднике?

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Правильный ответ:Из 600 видов птиц России, в Хоперском заповеднике и его окрестностях обитает 236, из них 23 вида внесено в Красную книгу РФ, в том числе орлан-белохвост, сапсан, скопа, часто зимуют беркут и могильник, на пролете встречаются дрофа и стрепет.

5Какое из этих животных можно было встретить в Прихоперье в 19 веке?

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Правильный ответ:Когда-то на берегах Хопра можно было встретить зубров. Сегодня они истреблены. Комодские вараны – это огромные ящерицы, которые живут на индонезийских островах. Стеллерова корова – это истребленное человеком морское млекопитающее.

6Какое животное отмечено на гербе Хоперского заповедника?

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Правильный ответ:Русская выхухоль – визитная карточка заповедника. Она занесена в Красную книгу России.

7Какая экосистема преобладает в Хоперском заповеднике?

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Правильный ответ:80% территории заповедника покрыто лесами, а в Воронежской области их не так уж много.

8Кто из правителей России не причастен к строительству верфей на берегах Хопра?

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Правильный ответ:Первые корабельные верфи в Новохоперске были заложены при Петре I, но не до него – при Федоре III Алексеевиче.

9Как в XVII веке называлась дорога, связывающая Москву и Астрахань, которая проходила через Новохоперск?

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Правильный ответ:В XVII веке дорога именовалась Хоперской, позже называлась Астраханским трактом.

10Какая надпись значится на современном гербе города Новохоперска?

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Правильный ответ:Герб Новохоперска представляет собой зеленый щит с серой перевязью, на которой написано «Новый Хоперъ».

11В каком из перечисленных произведений упоминается Новохоперск?

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Правильный ответ:Новохоперск упомянут в романе И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев». В записке, адресованной мадам Грицацуевой, Остап Бендер сообщил, что именно в этот город он должен срочно выехать с докладом.

12События какого романа разворачиваются в Прихоперье?

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Правильный ответ:События «Чевенгура» разворачиваются возле Новохоперска.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Тревога, тревога! Вам нужно срочно поехать на Хопер, поплавать по реке в лодке, увидеть выхухоль и так далее. Надеемся, что со следующим этапом конкурса вы справитесь лучше, чем с этим.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Отлично! Большинство наших вопросов легко вам покорились. Удачи на следующем этапе конкурса!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Кажется, вы главный эксперт по природе и истории Прихоперья! Спасибо за ваши знания. Добро пожаловать в следующий этап конкурса!
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