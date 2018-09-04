"Удивительный Хопер" - второй этап

Надеемся, что наша викторина помогла вам почувствовать дыхание чистейшей реки Европы и познакомиться с ее необычными обитателями. Добро пожаловать во второй этап конкурса «Удивительный Хопер» от благотворительного фонда «Дети России» и «Комсомольской правды».

Задание потребует от вас не только знаний, но и вдохновения. Предлагаем придумать четверостишие, посвященное удивительной реке или всему Прихоперью! Если слова будут легко складываться в строки – пишите больше!

Девчонки и мальчишки! Скорее принимайтесь творить! Сфотографируйте или отсканируйте своё стихотворение и загрузите на страницу конкурса на сайте kp.ru. Если не сможете разобраться, как это сделать, посмотрите видеоинструкцию.

Обязательно укажите имя, фамилию участника, а также контактный телефон. Можете добавить пару строк от себя. Коллективные работы на конкурс не принимаются.

За понравившееся стихотворение смогут проголосовать все желающие - посетители сайта, друзья и знакомые участников.

Победителей в трех возрастных категориях (от 7 до 9 лет, от 10 до 12, от 13 до 15) определит голосование читателей нашего сайта. Будет и четвертый приз, обладателя которого выберут представители нашей редакции и фонда «Дети России».

Работы принимаются в период с 3 по 28 сентября 2018 года, а жюри подведет итоги 3 октября 2018 года.

Загружайте фото стихотворения ниже!!!

Всем удачи и вдохновения!

*подробнее об условиях конкурса читайте по ссылке.