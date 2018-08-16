Воронежская пенсионерка, выигравшая 506 млн рублей, уехала отдыхать в Крым

СЕГОДНЯ 13:33 2018-08-16T14:05:55+03:00

А ее родственник тем временем встречает незваных гостей черенком от лопаты

Изменить размер текста: A A

Наталья Власова, пенсионерка из поселка Панино, которая в ноябре прошлого года сорвала рекордный джек-пот в 506 миллионов рублей, и ее семья очень уж устали от назойливого внимания. Когда мы в очередной раз появились у них на пороге, то даже не рассчитывали на теплую беседу в духе программы «Пока все дома». Но реальность превзошла ожидания.

Старый синенький домик семейства находится все в таком же состоянии.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

После звонка в дверь простого сельского дома на пороге появился мужчина, который доброжелательно сообщил: «Видишь черенок от лопаты? Сейчас я им тебя... (ударю, – ред.)». В прошлый наш визит он лишь анонсировал аналогичную перспективу. А на этот раз немедленно попытался претворить ее в жизнь. И только направленный на него объектив остановил агрессию.

В этом человеке мы узнали главу семейства. Правда, соседка убеждает, что в доме живет некий родственник. А сама чета пенсионеров, прихватив внучку, укатила в теплые края.

- Думаете, на Канары? - улыбнулась женщина. - Нет, в Крым. Полетели на самолете, автомобиль оставили дома.

После начала перевода выигрыша пенсионеры купили себе DW Hower.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Кстати, тем самым большим черным внедорожником, о котором с восторгом рассказывали жители улицы во время нашего прошлого визита, оказался - DW Hower, надежный, но не самый дорогой автомобиль китайского происхождения. Кроме него Власовы купили еще четыре машины для родных и участок под строительство нового дома. Рабочие, которых мы там застали, тоже не отметили особую тягу миллионеров к роскоши:

- Дом по местным меркам будет хороший. Но не более. Два этажа, гараж. Никаких особенных материалов отделки. Даже на этой улице есть особняки побольше.

- Вы бы про несколько домов главы Панино расспросили. Вот там действительно дворцы, - добавила будущая соседка Власовых, которая, кстати, даже не подозревала, кто поселится через забор.

Крым, недорогой внедорожник, не самый роскошный дом. А были ли миллионы?

Этот пес охраняет дом Власовых.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

- Екатерина - дочка миллионеров - рассказала, что все честно. Выигрыш действительно такой большой, - говорит бывший коллега девушки по районному суду. - Оплата поступает траншами. И пока они получили далеко не все. Сейчас живут обычной жизнью. И совсем не зазнались!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Воронежская пенсионерка, выигравшая 506 миллионов, продавала пирожки на автостанции

Две недели обладателя рекордного приза не могли разыскать. Было известно лишь, что лотерейный билет купили с 23 октября по 3 ноября на почте в райцентре Панино Воронежской области. К поиску подключилась Почта России и многие СМИ. В этот момент и без того висящий в воздухе вопрос: А был ли мальчик? - обострился еще сильнее. Казалось, уже все поверили в то, что это просто пиар лотереи. (подробности)

506 млн в лотерею выиграла воронежская пенсионерка и ее дочь

17 ноября стал известен таинственный победитель лотереи "Русское лото", выигрывший 5 ноября 506 млн рублей. Две недели обладателя рекордного приза не могли разыскать с фонарями даже организаторы. Было известно лишь, что счастливый билет был куплен с 23 октября по 3 ноября на почте в райцентре Панино Воронежской области. И вот в офисе лотереи, наконец, увидели, кто сорвал джек-пот. (подробности)

Ставший победителем лотереи житель Воронежской области заплатит налог в 65 млн рублей

Наш земляк неожиданно стал обладателем огромного состояния - 506 миллионов рублей. Новоиспеченный долларовый миллионер накануне купил лотерейный билет (речь идет о государственной лотерее) в розничной точке и выиграл. Итоги розыгрыша подвели 5 ноября в очередном выпуске популярной программы. (подробности)