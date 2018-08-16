Знакомимся поближе: чем занимались кандидаты в губернаторы Воронежской области до своего выдвижения?

СЕГОДНЯ 14:00 2018-08-16T12:34:23+03:00

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Кто или что может правдивее всего охарактеризовать человека, чем его биография? Автопортрет, состоящий из дат, названий учреждений и городов – это и есть лучшее отражение того, кем был тот или иной гражданин, а самое главное – кем он стал.

Правда, с началом агитационного периода в СМИ кандидаты в губернаторы Воронежской области могут скорректировать свой образ: осветить одно – умолчать о другом. А ведь нам важно знать, как прошло становление кандидатов, что претендуют на пост губернатора Воронежской области. Ведь мы должны знать, чем жили люди, которые планируют взять на себя столь большую ответственность?

Где учились?

Получить диплом по специализации «Губернатор» невозможно – на этой должности может помочь лишь весь багаж накопленных знаний. Так, где же «образовывались» наши кандидаты?

Александр Гусев окончил Ярославский государственный технический университет, где и получил распределение в наш город. При этом претендент от «Единой России» защитил кандидатскую диссертацию и стал соавтором многих патентов на изобретения.

Похвастать таким же достижением может и доцент кафедры истории России ВГУ Аркадий Минаков. На его счету и кандидатская диссертация, и докторская. Вообще же представитель партии «Родина» учился на историческом факультете. Да так и связал свою жизнь с вузом.

Виталий Климов, представляющий «Справедливую Россию», родился в семье сельских учителей, да и сам побывал в роли преподавателя. Научных достижений на его счету не числится. Климов закончил землеустроительный факультет Воронежского сельскохозяйственного института им. К.Д. Глинки.

Олег Бурцев отучился сначала в Серпуховском высшем военном командном училище ракетных войск, а затем кандидат от ЛДПР закончил Воронежский лесотехнический институт - таким образом, имеет несколько дипломов о высшем образовании.

Николай Воронин – выпускник Воронежского технологического института, а Игорь Перевезенцев закончил финансовый университет при Правительстве РФ по специальности «маркетинг» и прошёл обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров.

Таким образом, у всех кандидатов вузовское образование имеется.

Могут ли управлять?

Как говорит древняя мудрость, из всех способностей самая трудная и самая редкая - это умение управлять. Можно ли ей научиться? Пожалуй. Но для этого точно нужно хотя бы раз, что называется «почувствовать» себя в коллективе – стать его «головой». Что же с управленческим опытом у наших кандидатов?

Александр Гусев е в 2007 году был утвержден в должности гендиректора завода «Синтезкаучук»: знает, как нужно работать в больших структурах. В 2009 году Александр Викторович стал руководителем департамента промышленности области, а с 2013 года он управлял нашим городом-миллиоником. Уже полгода в статусе врио губернатора он руководит всем регионом. Важным бонусом для Александра Гусева можно считать доверие федерального центра, что немаловажно для продвижения интересов Воронежской области на федеральном уровне.

Виталий Климов с 1988 по 1992 год занимал различные должности в горкоме ВЛКСМ Россоши, а затем в городском комитете партии. После событий в «белом доме» в октябре 1993 года временно не работал, затем трудился в коммерческих структурах, был на преподавательской работе. В настоящее время - главный редактор региональной газеты «Россошь».

Олег Бурцев возглавлял важный отдел по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области. Есть у кандидата и опыт политической деятельности, хотя политическую карьеру Бурцев начал недавно: в 2015 году он был избран депутатом Воронежской городской Думы. Сейчас кандидат также является координатором Воронежского регионального отделения ЛДПР.

Профессор Аркадий Минаков имеет серьёзный опыт преподавательской работы, опубликовал за время своей научной деятельности более 300 научных работ. А в 2006 году стал директором Зональной научной библиотеки ВГУ.

С одной стороны, кандидаты от партий «ЛДПР» и «Родина» руководили более чем серьезными организациями, с другой стороны – отвечать за какой-либо экономический эффект, что в отделе полиции, что в библиотеке им вряд ли приходилось.

Главным местом работы кандидата от КПРФ Николая Воронина стал трест «Придонхимстрой», где он добился должности заместителя гендиректора. В начале 2000-х Николай Иванович получил опыт работы заместителем Главы администрации Россошанского района. С марта 2017 года и по настоящее время – депутат Воронежской областной Думы VI созыва. Да и на военной службе Николай Иванович достиг звания капитан запаса. Так что у него точно проблем с навыками руководства нет.

Самым молодым кандидатом в губернаторы в современной России стал Игорь Перевезенцев. Тем не менее, сейчас он руководит двумя коммерческими компаниями, сфера деятельности которых - обработка металла и производство металлоконструкций, разработка наукоёмкой продукции. В 2017 году ему даже была вручена престижная региональная премия Столля.

P.S.: Не будем судить, чей жизненный путь больше или меньше подходит, чтобы занять главное кресло в регионе. Выбор в любом случае за вами, избиратели! Важно помнить, что будущий губернатор должен обладать и подходящей квалификацией, а также иметь и достаточные компетенции, и опыт работы.

Автор Евгений Медведев.