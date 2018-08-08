Что в своих программах предлагают кандидаты в губернаторы Воронежской области?

СЕГОДНЯ 09:55 2018-08-08T10:07:23+03:00

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До выборов губернатора Воронежской области остался месяц. А много ли вы знаете о претендентах? Выбирать-то будущего губернатора мы будем не за красивые глаза. Важно знать не только за кого вы голосуете, но и за что – за какие изменения. Что ж давайте, сравним, что предлагают претенденты на пост главы региона. Все кандидаты, конечно, говорят о том, как надо развивать экономику, бороться с социальными пророками и прочих правильных вещах. Но, изучая программы кандидатов на пост губернатора, на наш взгляд, важно обращать внимание на то, насколько они ориентированы на решение именно региональных проблем, обоснованы ли они и учитывают ли все важные факторы - другими словами, не поверхностны ли они?

Поликлиники, детсады, спортплощадки

Действующий глава Воронежской области Александр Гусев гарантирует сохранить достигнутые темпы экономического роста. В Воронежской области планируется развивать сеть индустриальных парков в Новоусманском, Россошанском, Семилукском, Каширском и Рамонском районах.

Кандидат от «Единой России» комплексно подошел к созданию собственной программы. Возьмем для примера пилотный проект Центра стратегических разработок «Умный город. Успешный регион». Александр Гусев предполагает реконструкцию централизованной системы водоснабжения в области, а ведь этот вопрос один из наиболее актуальных для жителей региона.

За пять лет к 2023 году планируется построить 15 новых поликлиник и подстанций скорой помощи. В ближайшие пять лет будет построено 29 детских садов. Предусмотрено строительство 265 спортивных объектов. Важно, что эти цифры завязаны на реальную экономическую базу. Проще говоря, штаб Александра Гусева подготовил системный механизм развития региона, где каждая шестеренка помогает раскрутить следующую. Будет развиваться бизнес - будут рабочие места, будут инвестиции в регион, будет улучшаться социальная сфера.

К работе над программой привлекли лидеров общественного мнения, представителей реального сектора экономики, промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, культуры, спорта и НКО. 7 августа около 120 человек, активно влияющих в той или иной сфере на жизнь в Воронежской области, пришли на собрание Общественного штаба поддержки Александра Гусева, чтобы обсудить программу кандидата

Рост экономики

Программа гендиректора ГК «МеталлМаркет» Игоря Перевезенцева, представителя «Партии Роста», разработана на основе «Стратегии Роста». Правда, в данный момент на официальном сайте говорится: «Текст программы в процессе редактирования».

«Стратегия роста» должна обеспечить, как вы уже, наверное, догадались, рост экономики и рост доходов и благосостояния россиян, каждой отдельно взятой семьи. Кроме того, станет возможным создание новых высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест на всей территории страны.

Нужно перестать воровать

Далее по списку идет координатор реготделения партии ЛДПР, руководитель фракции в гордуме Олег Бурцев.

- Сегодня все говорят о необходимости экономического роста, рывка, ждут какого-то экономического чуда. Уверен, что для области в частности и для страны в целом нужно одно - чиновникам перестать воровать, расхищать бюджет, - вот такое заявление сделал накануне Олег Бурцев. Он хочет усилить контроль над бюджетными средствами.

При этом кандидат от ЛДПР все-таки рассчитывает и на некое «экономическое чудо». Для этого он, например, предлагает привлекать новых инвесторов за счет льготного налогообложения. Еще один вариант: уменьшить количество проверок.

Ставка на производство

Программа Николая Воронина, секретаря Россошанского райкома КПРФ и депутата облдумы, носит название «15 задач». Николай Иванович планирует сделать ставку на развитие производства. Кроме того, Воронин будет бороться за прогрессивный налог на доходы физических лиц и справедливое распределение бюджетных средств между центром, регионами и местным самоуправлением.

Еще один важный вопрос программы: распределение средств на ремонт дорог. Кандидат КПРФ отметил, что районы начинают работать только осенью, когда сезон уже прошел. Чтобы это исправить, необходимо раньше переводить нужные средства.

Молодежь вернуть в села!

Программа Виталия Климова, депутата Совета народных депутатов Россошанского района, кандидата от «СР», во многом связана с образом Воронежской области – как развитого сельскохозяйственного региона.

Виталий Климов планирует разобраться с проблемами аграриев. Например, он обещает разобраться с так называемыми «перекупщиками» - теми, кто скупает за бесценок товар у производителей и потом перепродает его же другим покупателям. В итоге цена продукции значительно вырастает. В «минусе» и производители, и обычные жители. Так что эту систему нужно поменять. Обратил внимание кандидат от «СР» и на то, что молодежь «бежит» из сел. Они не спешат устраиваться и работать в аграрном секторе.

Против бюрократической инерции

Кандидат от партии «Родина» Аркадий Минаков собирается затронуть проблемы промышленного развития, увеличения числа рабочих мест в обрабатывающей, высокоточной промышленности, сфере IT-технологий, использовании потенциала высшего образования для роста экономики.

Кроме того, он собирается поставить вопросы о контроле за качеством жизни, за уровнем жизни, за реальным уровнем доходов. Аркадий Минаков так же заявил о поиске неких «новых людей», которые станут «создавать точки роста».

P.S.: Запомните, выборы губернатора Воронежской области пройдут 9 сентября 2018 года, в единый день голосования. К этому моменту вам нужно принять верное решение! Посмотрите на то, что обещают кандидаты. А главное - оцените, реально ли они могут выполнить обещанное? Ведь «золотые горы» для претендентов без опыта, без силы воли и характера могут оказаться непосильной ношей.

Автор Ангелина Белова.