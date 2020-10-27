Коронавирус в Воронеже, последние новости на 27 октября 2020: количество зараженных стремится к 24 тысячам, а скончавшихся - к 400

Суточный прирост зараженных в регионе продолжает расти. Фото: Иван МАКЕЕВ

23 618 жителей Воронежской области заразились коронавирусом. Суточный прирост инфицированных перевалил за 270 человек (накануне количество новых случаев составило 272). По данным к 27 октября, выздоровели 20 249 воронежцев. Скончались уже 366 пациентов с подтвержденным COVID-19, за минувшие сутки умерли два человека.

Стало известно о смерти двух священников от коронавируса в регионе. В Воронеже после перенесенной инфекции у 52-летнего игумена Андрея Белякова случился инфаркт. Он служил в храме Андрея Первозванного. А в Бутурлиновке из-за осложнений, развившихся на фоне COVID-19, умер настоятель Покровского храма, протоиерей Николай Чибисов. Ему было 57 лет.

Воронежский лесотехнический университет перешел на «дистанционку». Студенты вуза будут заниматься удаленно как минимум до 8 ноября. Ранее аналогичные решения приняли в ВГУ, ВГТУ, ВГПУ, ВГАУ, ВЭПИ, в Воронежском филиале РЭУ имени Г.В.Плеханова, то есть во всех ведущих вузах нашей области.