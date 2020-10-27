Власти Воронежа и концессионер обсудили модернизацию парка «Дельфин»

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В администрации Воронежа состоялось межведомственное совещание по вопросам реконструкции городского парка «Дельфин», отданного в концессию. Представители профильных ведомств и инвестор обсудили обеспечение объекта инженерной инфраструктурой. Мероприятие прошло под председательством мэра Вадима Кстенина 26 октября.

Концессионер Эдуард Толоконников обратился к главе города за помощью в решении вопросов с подключением к сетям водоснабжения, а также с получением дополнительных мощностей электроснабжения для функционирования создаваемых объектов. Он уточнил, что со всеми городскими структурами ведется конструктивная работа, но по некоторым вопросам нужна организационная поддержка.

Мэр поручил руководителю управления ЖКХ Дмитрию Соломахе оказать инвестору содействие в подготовке и прохождении документов для решения инженерных вопросов. А также он дал распоряжения руководителям профильных подразделений проработать вопрос подключения сетей отвода ливневой воды. Они должны быть налажены в соответствии с современными требованиями.

Еще один из важных вопросов, который обсудили на встрече – обеспечение посетителей парка «Дельфин» парковочными местами. Предполагается, что после реконструкции, его будут посещать не только жители близлежащих улиц, но и все горожане. При этом сам парк не должен стать сплошной парковкой. Это место для отдыха – пришли к выводу участники совещания. Поэтому места для автомобилей планируется разместить внутри лепестка съезда с Северного моста.

Также мэр Воронежа Вадим Кстенин дал указание заранее проработать обеспечение безопасности для пешеходов, увязать технические решения с проектом реконструкции всего транспортного узла, поскольку в будущем здесь планируется строительство Остужевской развязки. А значит на участке от пересечения с автодорогой на Репное до Северного моста будет расположен еще ряд сооружений.

Кроме того, Вадим Кстенин поручил руководителю управления экологии Галине Воробьевой оказать концессионеру помощь в процедуре заключения договора водопользования.

Подводя итог, мэр еще раз отметил значимость проекта реконструкции парка для горожан и администрации Воронежа. И напомнил, что подобный договор концессии в областном центре заключен впервые, поэтому в его успехе руководители структурных подразделений должны быть заинтересованы лично.

– Это не просто бизнес инвестора, который вкладывается, чтобы получать доход, а значит должен самостоятельно предпринимать все нужные для этого усилия. Все, что создается и будет создаваться в рамках концессионного соглашения – это уже сразу муниципальная собственность, значит, это такой же городской проект, как любой, который исполняется за счет бюджета. И отношение к решению проблем реконструкции должно быть соответствующим, – подчеркнул мэр.

Ирина Шабанова