В Воронеже в одноименном сквере установили памятный знак Василию Шукшину

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Инициировали создание нового сквера и установку памятного знака писателю, актеру и режиссеру Василию Шукшину депутаты Воронежской городской Думы. С просьбой сохранить «зеленый уголок» в этом районе, обратились местные жители два года назад. В то время сквер был заброшенным. Горожане опасались, что все деревья вырубят, а на этом месте возведут новую многоэтажку. Но этого не случилось.

Депутаты горДумы от фракции КПРФ, члены постоянной комиссии по экологии и природопользованию Константин Ашифин и Владимир Калинин откликнулись на просьбу жителей. Парламентарии отреагировали незамедлительно, и начались работы по реконструкции и благоустройству сквера. Они проводились в течение двух лет. За это время «зеленый уголок» сильно преобразился. Здесь опилили деревья, удалили поросли, высадили новые деревца и кустарники. В сквере сделали удобные дорожки и тропинки для посетителей, а также установили лавочки и урны для мусора. Чтобы уютнее гулять было по вечерам – провели освещение.

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А также сквер обрел новое имя. Константин Ашифин и Владимир Калинин обратились к администрации города с предложением изменить прежнее название «Старый Крым» на новое — сквер имени Василия Макаровича Шукшина. Предложение было основано на историческом факте, связанном с ДК имени Кирова. Именно здесь состоялся дебют Василия Шукшина, как режиссера. В мае 1964 года советский писатель, актер и режиссер привез на зрительский суд коллектива завода синтетического каучука свою первую режиссерскую работу – художественный фильм «Живет такой парень». Предложение депутатов было поддержано, и сквер получил новое имя.

23 октября текущего года состоялся последний и, пожалуй, самый важный этап реконструкции – установка памятного знака Василию Шукшину.

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— Общая сумма реконструкции составила более двух миллионов рублей, — рассказал Константин Ашифин. – Благодаря инициативным жителям и работе городских властей нам удалось сохранить этот сквер, и сделать в нашем городе на один зеленый уголок больше. Чистота, благоустройство и комфортное проживание должны быть не только в центре Воронежа, но и в каждом его районе!