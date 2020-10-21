В двух районах Воронежа установят евроконтейнеры для раздельного сбора мусора

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В 2021 году в Воронеже появятся благоустроенные контейнерные площадки для раздельного сбора мусора. Об этом мэр Вадим Кстенин сообщил 21 октября во время прямого эфира в соцсетях регионального правительства.

Уже этом году новые контейнеры на колесах и с крышками закупят для Ленинского и Центрального районов. Обновлять площадки будут постепенно, так как для контейнеров с крышкой нужна специальная техника. Мусоровоз, который подходит для привычных баков, просто не справится. У него другой тип загрузки. Далее переоборудование контейнерных площадок будет синхронизировано с возможностями регионального оператора по обновлению машин для вывоза мусора.

- Мы сейчас закупаем контейнеров ровно столько, чтобы сегодняшними силами регионального оператора, который занимаются вывозом мусора в городе, мы могли успешно оперировать с евроконтейнерами, - сказал мэр.

Однако параллельно в районах города мусорные площадки будут становиться более цивилизованными: с основанием, ограждением и подъездным путем. Такие площадки собираются также закрывать крышей, но только после того, как там установят те самые евроконтейнеры. Иначе крыша будет просто мешать работе старых мусоровозов.

В дальнейшем многое будет зависеть от горожанами, насколько быстро они смогут перестроиться и разделять выбрасываемые отходы.

- Эта работа будет потеряна, если люди не примут систему и продолжат вываливать все в одном мешке, - пояснил Вадим Кстенин.