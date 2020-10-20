Коронавирус в Воронеже, последние новости на 20 октября 2020: 22 тысячи зараженных, увеличение «ковидных» коек и телефонов «горячих линий»

Скончались с начала эпидемии 298 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Количество зараженных коронавирусом в Воронежской области продолжает увеличиваться. Прирост инфицированных за минувшие сутки составил 237 человек. Всего, по данным к 20 октября, COVID-19 выявили у 21 826 пациентов. Окончили лечение и выздоровели 18 955 воронежцев. С начала эпидемии скончались 298 человек с подтвержденным коронавирусом.

В регионе продолжают увеличивать число «ковидных» коек. Сейчас в медицинских учреждениях оборудовано 4 673 мест для лечения пациентов с коронавирусом. В ближайшее время количество перепрофилированных под лечение пациентов с COVID-19 коек увеличат до 5 239.

За последнюю неделею во время «масочных» рейдов оштрафовали 188 должностных лиц. Проверки в городском транспорте и на торговых точках проводились с 12 по 18 октября.

Жители Воронежской области жалуются на трудности дозвона по телефонам горячих линий по коронавирусу. В связи с этим в департаменте здравоохранения ввели дополнительные телефоны в медучреждениях районов, по которым можно узнать о состоянии госпитализированного пациента. Полный список номеров можно найти на официальном сайте ведомства.

Продолжает работать единая региональная «горячая линия» по COVID-19: +7 (473) 210-04-61. А так же многоканальные: «горячая линия» Управления Роспотребнадзора по Воронежской области - 8-800-201-59-78, «горячая линия» регионального департамента здравоохранения: +7 (473) 212-64-42.