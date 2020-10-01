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Последний день «Петровского»: в Воронеже прекратил существование легендарный книжный клуб

Мы проследили за тем, как прошли «проводы» всеми любимого места культурного досуга
Александр ДЕНИСЮК
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30 сентября книжный клуб закрылся.

30 сентября книжный клуб закрылся.

Фото: Александр ДЕНИСЮК

Переступаем порог клуба в 18:00. Как только мы попадаем сюда, к нам подходит приветливый сотрудник и протягивает бумажную карту-инструкцию с советами о том, как можно построить досуг в последний день работы заведения.

Первый пункт гласит: «Обойти пространство книжного клуба дважды». Что ж, проходим дальше в ставшие какими-то неожиданно просторными пространства залов. В глаза сразу же бросается пустота. Пусты стеллажи, пуста детская комната, пусто абсолютно все, до чего только дотягивается взгляд.

Последний день «Петровского».

Последний день «Петровского».

Фото: Александр ДЕНИСЮК

Немногочисленные посетители расположились чуть дальше, за уютными столиками у окна, и занимаются своими отвлеченными делами, словно бы и не задумываясь о том, что еще раз они сюда уже никогда не придут.

18:20. «Петровский» наполняется движением. Людей становится все больше, и поверх музыкального фона, наконец, ложатся привычные для этого места звуки человеческой беседы. Внезапно откуда-то раздается громкий голос:

- Военные действия на территории Афганистана обусловлены…

Отправляемся к источнику звука, и нашим глазам открывается первый перформанс этого вечера. Несколько девушек, облаченных в черные траурные одежды, одновременно читают разные книги. Читают до тех самых пор, пока голоса их не перемешиваются в единое целое, а фразы, оторванные по смыслу друг от друга, не образуют, наконец, осмысленную концовку.

- Что касается меня, то…

- Само священно.

- Что касается меня, то…

- Священно. Священное видно.

Последний день «Петровского».

Последний день «Петровского».

Фото: Александр ДЕНИСЮК

На этих словах девушки внезапно расходятся в разные стороны, и на их место заступают поэты. Поэты – молодая пара, парень и девушка. Они читают стихи друг напротив друга, то сходясь лицом к лицу, то удаляясь по разным концам помещения.

- Это место очень много значит для меня, - делится поэтесса своими эмоциями после выступления. - Здесь я познакомилась с соавтором моей книги и, как выяснилось потом, со своим будущим мужем. Это тот самый молодой человек, с которым мы сегодня выступали. Даже не верится, что "Петровского" фактически больше нет.

19:30. Полтора часа до конца. Это место оживает в последний раз. Культурная программа теперь разбросана по разным местам, и каждый может выбрать себе мероприятие по вкусу. Где-то похоронно-заунывно играет труба, где-то тоскливо и навзрыд плачет скрипка. В малом зале крутят видеоролики, детская комната снова заполнена играющей малышней.

Последний день «Петровского».

Последний день «Петровского».

Фото: Александр ДЕНИСЮК

20:40. Пришло время для гвоздя программы и кульминации сегодняшнего вечера. Мы выдвигаемся в большой зрительный зал, где уже потихоньку собираются люди, и пробираемся к эпицентру событий. Но… событий никаких нет. Под приглушенным фиолетовым светом на посадочных местах сидит группа людей и молча смотрит на сцену. А на сцене нет ничего, кроме той самой люстры, которая упала за день до того, как пришло известие о скором закрытии «Петровского». С посадочных мест в унисон раздаются аплодисменты, и официальная часть вечера подходит к концу.

Последний день «Петровского».

Последний день «Петровского».

Фото: Александр ДЕНИСЮК

21:10. Время закрытия наступило десять минут назад. Но никто не выгоняет людей, битком набившихся рядом со шкафами и столиками у кассы, которые все еще заполнены книгами.

- Лучше бы какие-нибудь пивнушки закрывали, - жалуется женщина недалеко от выхода из клуба своей подруге. - Последнее место, где можно было бесплатно соприкоснуться с культурой. А теперь они откроют тут дорогущее заведение, где богатые дядьки будут своими кошельками трясти. А нам в сквере на лавочке портвейн пить. Вот и все, что нам с тобой доступного осталось.

В 21:50, с выходом последнего гостя, двери «Петровского» закрываются для своих посетителей. На этот раз навсегда.

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