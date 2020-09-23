Воронежские выпускники колледжей и вузов смогут пройти стажировку в компаниях

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У выпускников воронежских колледжей и вузов есть возможность пройти оплачиваемую стажировку по своей специальности практически в любой из компаний нашего региона. Об этом рассказали в пресс-центре областного Правительства сегодня, 23 сентября.

Мероприятие организовал департамент труда и занятости населения Воронежской области в 2020 году совместно со службой занятости. Пройти стажировку могут те девушки и молодые люди, которые уже закончили вузы или профессиональные учебные заведения, но при этом в течение 12 месяцев не трудоустроились. Таким образом, молодые специалисты могут расширить горизонты профессионального восприятия и получить практический опыт. Компанию тоже можно выбрать любую. Исключение составляют только государственные и муниципальные учреждения.

Программа стажировки длится три месяца. Ее участники получают ежемесячную заработную плату. С начинающими специалистами будут работать опытные наставники.

Чтобы принять участие в программе, выпускникам необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства (постоянной регистрации) и написать заявление о постановке на учет. Там сотрудники предложат подходящие вакансии.

Кроме того, работодателям, которые примут участие в этой программе, будут доплачиваться средства за каждого трудоустроенного выпускника. Им предлагается субсидирование на компенсацию затрат при выплате зарплаты стажерам в размере МРОТ, увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Субсидии можно получать ежемесячно.

Работодателям также нужно обратиться в Центр занятости населения по месту нахождения их организации, а там уже специалисты подберут подходящие кандидатуры из числа выпускников и примут заявку на участие.

Адрес в Воронеже: ГКУ ВО ЦЗН «Молодежный» – ул. Володарского, д. 64, тел. 8 (473) 212-56-98. Информацию о номерах телефонов Центров занятости населения можно найти на странице департамента труда и занятости населения Воронежской области в информационной системе «Портал Воронежской области в сети Интернет» в разделе «Новости» (http://slzan.govvrn.ru).