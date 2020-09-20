Воронежская школьница доказала ошибку в учебнике и заработала 100 баллов по ЕГЭ

Сейчас девушка проходит обучение в национальном исследовательском университете Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Воронежская выпускница Дарья Ковалева перед сдачей ЕГЭ по обществознанию выучила наизусть многие определения, в том числе и термина «социальная мобильность». Тем удивительнее было для нее, что изложенное по учебнику определение комиссия в итоге посчитала неполным и снизила за него оценку. В итоге Дарья Ковалева получила 99 баллов.

Но зная, как важен каждый балл при поступлении, девушка взяла тот самый учебник и отправилась на апелляцию. Комиссия хоть и удивилась написанному в книге, но та входит в федеральный перечень «рекомендуемых к использованию». В итоге воронежской выпускнице пересмотрели оценку и выставили заслуженные 100 баллов.

- Чтобы результат пересмотрели просто подала апелляцию, как и все желающие ученики. 100 баллов - большое преимущество в конкурсе на поступление и, на мой взгляд, цель каждого школьника. Что касается поступления, да, я учусь на том направлении и в том вузе, в который мечтала попасть, - рассказала «КП-Воронеж» Дарья Ковалева.

Сейчас девушка проходит обучение в национальном исследовательском университете Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ). С общим результатов в 374 балла она была зачислена на 1 курс факультета социальных наук по программе бакалавриата «Социология». По общему конкурсу девушка смогла получить одно из «бюджетных» мест для обучения.

Ранее мы уже рассказывали о воронежских «мультибалльниках». Например, Дарья Диденко, ученица воронежской школы №22, набрала 200 баллов по истории и обществознанию.