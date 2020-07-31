Еще четыре воронежских школьника во время ЕГЭ заработали 200 баллов по двум предметам
Еще четыре выпускника в Воронежской области во время ЕГЭ заработали 200 баллов по двум предметам. То есть получили наивысшую оценку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента образования.
Например Дарья Диденко, ученица воронежской школы №22, набрала 200 баллов по истории и обществознанию. Аналогичного результата по тем же экзаменам добилась и Ольга Зацепилова, выпускница Красноселовской школы Петропавловского района.
А вот Маргарита Оболенская, окончившая школу № 1 Терновского района, набрала максимальную оценку по русскому языку и химии. Иван Безручко, выпускник школы №4 Нововоронежа стал «мультибалльником» по математике и химии.
Ранее мы рассказывали о том, как воронежские школьники набрали 300 баллов на ЕГЭ по сумме трех предметов.
ИСТОЧНИК KP.RU