Еще четыре воронежских школьника во время ЕГЭ заработали 200 баллов по двум предметам

31 Июль 2020 2020-07-31T10:04:38+03:00

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Еще четыре выпускника в Воронежской области во время ЕГЭ заработали 200 баллов по двум предметам. То есть получили наивысшую оценку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента образования.

Например Дарья Диденко, ученица воронежской школы №22, набрала 200 баллов по истории и обществознанию. Аналогичного результата по тем же экзаменам добилась и Ольга Зацепилова, выпускница Красноселовской школы Петропавловского района.

А вот Маргарита Оболенская, окончившая школу № 1 Терновского района, набрала максимальную оценку по русскому языку и химии. Иван Безручко, выпускник школы №4 Нововоронежа стал «мультибалльником» по математике и химии.

Ранее мы рассказывали о том, как воронежские школьники набрали 300 баллов на ЕГЭ по сумме трех предметов.

ИСТОЧНИК KP.RU