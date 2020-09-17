Бывший глава воронежского «Облкоммунсервиса» задержан по подозрению во взаточничестве

Он стал фигурантом уголовного дела по ч. 5 статьи 290 (Получение взятки) Фото: Олег ЗОЛОТО

Силовики задержали бывшего директора ГУП ВО «Облкоммунсервис» Георгия Дятлова. В данный момент его допрашивают следователи. Об этом рассказал корреспонденту «КП» собственный источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 (получение взятки). Подробности дела пока неизвестны. Как пояснил источник, «его допрашивают вместе с Левцевым. Они оба в СУ СКе».

Напомним, в конце июня Георгий Дятлов весьма неожиданно уволился с поста директора ГУП ВО «Облкоммунсервис». Свой уход он никак не комментировал. Известно, что эта организация является областным регоператором по вывозу твердых бытовых отходов. Обслуживает Богучарский, Борисоглебский, Лискинский, Калачеевский, Россошанский районы. Компания учреждена департаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Дятлов возглавлял унитарное предприятие с 29 декабря 2017 года. А до него пост директора «Облкоммунсервиса» занимал Владимир Левцев, который сейчас является заместителем главы администрации Воронежа по градостроительству. У господина Левцева на работе и в управлении главного архитектора побывали сегодня силовики. Ранее корреспонденту «КП» источник в правоохранительных органах рассказал, что чиновника подозревают в получении 1,5 миллионов рублей в бытность им директором унитарного предприятия.