Господин Левцев сейчас задержан, с ним работают следователи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Силовики с обысками нагрянули к строительному вице-мэру Воронежа Владимиру Левцеву. Оперативные действия также прошли в управлении главного архитектора. Об этом корреспонденту «КП» рассказал собственный источник в правоохранительных органах.

Обыскные мероприятия начали проводить с утра. В здание главного архитектора нагрянули сотрудники УФСБ.

Источник рассказал, что в поле зрения силовиков попал вице-мэр Воронежа Владимир Левцев. Он подозревается в получении 1,5 миллионов рублей за определенные действия еще во времена, когда занимал пост директора государственного унитарного предприятия «Облкоммунсервис». Он возглавлял его до 2017 года.

В данный момент он задержан и находится со следователями. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Пока неизвестно, возбуждено ли в отношении него уголовное дело.