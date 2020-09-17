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Силовики с обысками нагрянули к строительному вице-мэру Воронежа Владимиру Левцеву

По предварительным данным, он получил 1,5 миллиона рублей будучи директором ГУП «Облкоммунсервис»
Ирина ШАБАНОВА
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Господин Левцев сейчас задержан, с ним работают следователи

Господин Левцев сейчас задержан, с ним работают следователи

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Силовики с обысками нагрянули к строительному вице-мэру Воронежа Владимиру Левцеву. Оперативные действия также прошли в управлении главного архитектора. Об этом корреспонденту «КП» рассказал собственный источник в правоохранительных органах.

Обыскные мероприятия начали проводить с утра. В здание главного архитектора нагрянули сотрудники УФСБ.

Источник рассказал, что в поле зрения силовиков попал вице-мэр Воронежа Владимир Левцев. Он подозревается в получении 1,5 миллионов рублей за определенные действия еще во времена, когда занимал пост директора государственного унитарного предприятия «Облкоммунсервис». Он возглавлял его до 2017 года.

В данный момент он задержан и находится со следователями. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Пока неизвестно, возбуждено ли в отношении него уголовное дело.

Криминал