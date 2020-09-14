На выборах в Воронежской области предварительно проголосовало 46,1% избирателей

В Воронеже оказалась самая низкая явка. Она составила19,35 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Воронежской области завершились выборы. Предварительно общая явка на них составила 46,1%. Об этом рассказал в ходе брифинга председатель избирательной комиссии региона Сергей Канищев днем 14 сентября.

В данный момент обработано чуть более 95% протоколов. Итоговые цифры озвучат позже.

– Я не намного ошибся, спрогнозировав ранее явку в 45%. Для сравнения в 2018 году на выборах губернатора явка по области составила 42,59%, – резюмировал Сергей Канищев.

Активнее всего за три дня голосования – 11, 12 и 13 сентября – проявили себя жители районов. По Воронежу свои голоса отдали 19,35% жителей областного центра.

Согласно результатам выборов в областную Думу по единому округу по пропорциональной системе, данные такие:

«Единая Россия» – 62,9%,

КПРФ – 14,24%,

ЛДПР – 7,25%,

«Справедливая Россия» – 5,42%,

Партия прямой демократии – 2,31%,

Партия пенсионеров – 2,17%,

«За правду» – 1,96%,

«Родина» – 1,88%.

На втором месте на выборах в облДуму идет партия КПРФ Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

По одномандатным мажоритарным округам:

«Единая Россия» – 67,83%,

КПРФ – 11,56%,

ЛДПР – 6,16%,

«Справедливая Россия» – 8,24%,

«Новые люди» – 1,29%,

«Родина» – 4,92%.

В городскую Думу:

По единому округу по пропорциональной системе:

«Единая Россия» – 36,6%,

КПРФ – 23,54%,

ЛДПР – 10,97%,

«Справедливая Россия» – 13,87%,

Родина – 5,39%,

«Яблоко» – 3,38%.

За три дня голосования на «горячую линию» избиркома региона поступило более 400 звонков и более 70 письменных обращений. Не обошлось и без ЧП. Так, в ночь на 13 сентября в Воробьевском районе сгорел Дом культуры, в котором находился избирательный участок. Более 400 заполненных бюллетеней превратились в кашу, спасти их не удалось. Участок перенесли в местную школу.

– Голосование там началось в 8.30 утра в воскресенье и завершилось чуть позже обычного, в 21.00. За это время смогли проголосовать около 350 человек, многие пришли повторно, – рассказал Сергей Канищев.

Жалобы и обращения принимали и в Ситуационном центре Общественной Палаты Воронежской области. Он работал в непрерывном режиме с наблюдателями. Присутствующая на брифинге председатель региональной ОП Наталия Хван прокомментировала ситуацию с тем, что в сетях появилось видео возможного нарушения правил проведения выборов во время голосования.

– Проверка на месте показала, что наблюдатель просто зачитал пожилой женщине то, что написано на раздаточных листах, поскольку она не взяла с собой очки. Данный фейк был растиражирован. Это всего лишь домыслы, – резюмировала Наталия Сергеевна.