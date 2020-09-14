На выборах в Воронежской области предварительно проголосовало 46,1% избирателей

В Воронеже оказалась самая низкая явка. Она составила19,35
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Воронежской области завершились выборы. Предварительно общая явка на них составила 46,1%. Об этом рассказал в ходе брифинга председатель избирательной комиссии региона Сергей Канищев днем 14 сентября.
В данный момент обработано чуть более 95% протоколов. Итоговые цифры озвучат позже.
– Я не намного ошибся, спрогнозировав ранее явку в 45%. Для сравнения в 2018 году на выборах губернатора явка по области составила 42,59%, – резюмировал Сергей Канищев.
Активнее всего за три дня голосования – 11, 12 и 13 сентября – проявили себя жители районов. По Воронежу свои голоса отдали 19,35% жителей областного центра.
Согласно результатам выборов в областную Думу по единому округу по пропорциональной системе, данные такие:
«Единая Россия» – 62,9%,
КПРФ – 14,24%,
ЛДПР – 7,25%,
«Справедливая Россия» – 5,42%,
Партия прямой демократии – 2,31%,
Партия пенсионеров – 2,17%,
«За правду» – 1,96%,
«Родина» – 1,88%.
На втором месте на выборах в облДуму идет партия КПРФ
Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
По одномандатным мажоритарным округам:
«Единая Россия» – 67,83%,
КПРФ – 11,56%,
ЛДПР – 6,16%,
«Справедливая Россия» – 8,24%,
«Новые люди» – 1,29%,
«Родина» – 4,92%.
В городскую Думу:
По единому округу по пропорциональной системе:
«Единая Россия» – 36,6%,
КПРФ – 23,54%,
ЛДПР – 10,97%,
«Справедливая Россия» – 13,87%,
Родина – 5,39%,
«Яблоко» – 3,38%.
За три дня голосования на «горячую линию» избиркома региона поступило более 400 звонков и более 70 письменных обращений. Не обошлось и без ЧП. Так, в ночь на 13 сентября в Воробьевском районе сгорел Дом культуры, в котором находился избирательный участок. Более 400 заполненных бюллетеней превратились в кашу, спасти их не удалось. Участок перенесли в местную школу.
– Голосование там началось в 8.30 утра в воскресенье и завершилось чуть позже обычного, в 21.00. За это время смогли проголосовать около 350 человек, многие пришли повторно, – рассказал Сергей Канищев.
Жалобы и обращения принимали и в Ситуационном центре Общественной Палаты Воронежской области. Он работал в непрерывном режиме с наблюдателями. Присутствующая на брифинге председатель региональной ОП Наталия Хван прокомментировала ситуацию с тем, что в сетях появилось видео возможного нарушения правил проведения выборов во время голосования.
– Проверка на месте показала, что наблюдатель просто зачитал пожилой женщине то, что написано на раздаточных листах, поскольку она не взяла с собой очки. Данный фейк был растиражирован. Это всего лишь домыслы, – резюмировала Наталия Сергеевна.