Расследование по поводу сгоревшего избирательного участка в Воронежской области взяла на контроль прокуратура

У здания остались только стены, крыша рухнула. Фото: кадр с видео

В прокуратуре Воронежской области сообщили, что взяли на контроль проверку по обстоятельствам пожара в селе Солонцы Воробьевского района. Напомним, 13 июля в 2.30 там загорелось здание местного дома культуры, в котором располагался избирательный участок. К тому времени там хранились около 400 бюллетеней уже проголосовавших жителей Солонцов и населенных пунктов, относящихся к этому «кусту». Это была почти половина из всех местных избирателей. В самом здании остались лишь стены, крыша рухнула.

Огонь уничтожил и заполненные бюллетени, и все другие документы избирательного участка. В результате людям пришлось голосовать заново в здании местной школы, находящейся неподалеку от дома культуры.

В прокуратуре будут не только контролировать процесс выяснения причин пожара (к слову, в МЧС пока склоняются к тому, что поджога не было), но и выяснят, не было ли из-за этого ЧП нарушения избирательных прав местных жителей.

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