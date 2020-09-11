Депутаты Государственной Думы о выборах-2020

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В их числе - выборы депутатов областной Думы и Воронежской городской Думы, депутатов Советов народных депутатов муниципальных районов, глав и депутатов городских и сельских поселений. В связи с эпидобстановкой и по рекомендации Роспотребнадзора голосование в регионе будет проходить три дня – 11,12 и 13 сентября.

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По мнению депутата Государственной Думы РФ от Воронежской области Евгения Ревенко, в выборах необходимо принимать участие.

«Традиционно мы хотим, чтобы власть была грамотной и принимала правильные решения. Иными словами, была профессиональной. Но именно от решения жителей региона будет зависеть кто в ближайшие 5 лет будет законодательно обеспечивать развитие области. Именно поэтому я призываю всех вас исполнить свой гражданский долг и прийти на выборы. Сделайте правильный и справедливый выбор».

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Свое мнение о необходимости принять участие в выборах-2020 выразила депутат Госдумы от Воронежской области Татьяна Сапрыкина.

«В преддверии Единого дня голосования мы слышим призывы к участию. Все они очень правильные, ориентированы на нашу зрелую гражданскую позицию. Почему же в итоге мы бываем разочарованы результатами так называемой явки: одни по причине неудовлетворения, а иные даже бравируют тем, что игнорируют выборы любого уровня, используют это как повод для критики всех и вся – от организации выборов, конкретных персоналий до плохой погоды?

Может, потому, что часто не связываем то хорошее, доброе, то, что, возможно стало привычным в нашей жизни, с конкретными людьми, которые отстаивают и принимают такие важные для всех нас, жителей Воронежа и Воронежской области, решения. И современные школа и детский сад в вашем микрорайоне, и детская площадка в вашем дворе, и элементы доступной среды, и фельдшерско-акушерские пункты, и много другое – результат работы конкретных людей, которые в День голосования ждут от нас с вами ответственного шага – отдать свой голос за кандидатов, от которых будет зависеть наша с вами жизнь, дорогие земляки!».

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В свою очередь депутат Государственной Думы РФ от Воронежской области Сергей Чижов отметил: «Лично для меня никогда не стоял вопрос: участвовать в голосовании или нет. Подчеркну, дело не только в статусе депутата, который обязывает участвовать в жизнеопределяющих для нашего общества событиях и в какой-то степени служить ориентиром в проявлении активной гражданской позиции. Моя жизнь неотделима от России. Здесь мой дом, мои дети, родные и близкие. Все проекты, которые я когда-либо реализовал и реализую в будущем, ориентированы на Воронежскую область. Как говорится, «запасного плана» нет! Как и большая Родина, малая родина у нас одна. Не хотелось бы экспериментировать и доверять воле случая будущее региона, наше общее будущее. А ведь именно так поступает человек, не используя свое право голоса».