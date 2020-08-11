Алексей Нечаев.

- От нас в Воронежской области уже зарегистрировано четыре кандидата в облдуму, и мы будем за них биться, - сказал Алексей Нечаев, отвечая на вопросы журналистов. - Воронеж без новых людей не останется, могу вас уверить!

Второй съезд партии «Новые люди» состоялся 8 августа в Москве. В его работе приняли участие более 300 делегатов из 55 регионов. Также мероприятие посетили специальные гости, среди которых декан юридического факультета Высшей школы экономики, председатель совета директоров некоммерческого фонда «Центр содействия сотрудничеству», профессор Вадим Виноградов, писатель, бизнесмен Дмитрий Соколов-Митрич, известные телеведущие Елена Летучая и Тина Канделаки и многие другие.

Елена Летучая. Фото: Предоставлено "КП"

На съезде воронежские «Новые люди» - блогер Анна Гурская, секретарь воронежского регионального отделения партии Лилия Сиделёва, бизнес-тренер Екатерина Бакланова и основатель частного индустриального парка «Перспектива» Андрей Чекурин - презентовали свои проекты Алексею Нечаеву и Тине Канделаки.

Проект Лилии Сиделёвой направлен на поддержку женщин, воспитывающих детей самостоятельно. Цель проекта Екатерины Баклановой «Моя карьера» - показать школьникам многообразный мир профессий, в которых они смогут реализоваться. Проект Андрея Чекурина «Человек будущего» направлен на воспитание лидерских качеств у школьников и студентов.

Анна Гурская презентовала свой проект Тине Канделаки. Фото: Предоставлено "КП"

Неподдельный интерес со стороны Тины Канделаки вызвал проект Анны Гурской. Воронежский блогер ставит своей целью изменить самовосприятие особенных детей («я не инвалид - я супергерой»), помочь детям с диагнозом «аплазия верхней конечности» в приобретении протезов.

- Меня ваша история поразила, в России об этом говорить стесняются и пытаются подобные вещи замалчивать, - отметила телеведущая. - Вы не только дали своему ребёнку возможность нормально, полноценно жить, но дали надежду тысячам другим детей и их матерям.

Ксения Пенькова и Антон Ткачёв. Фото: Предоставлено "КП"

На повестке дня всероссийского съезда «Новых людей» стояли вопросы об избрании председателя партии - им стал Алексей Нечаев - и формировании Центрального совета партии. В него вошел руководитель исполкома воронежского регионального отделения «Новых людей» Антон Ткачёв.

- Мы говорим о том, что новый человек - это новый подход, новое действие, новая реакция на происходящее в стране. Поэтому «Новые люди» - это не просто новые лица, но и новые решения, - отметил он.

Второй съезд партии состоялся 8 августа в Москве. Фото: Предоставлено "КП"

Напомним, что в столице Черноземья кандидатам по партийным спискам было отказано в регистрации на участие в выборах в облдуму. По мнению Алексея Нечаева, избрание «Новых людей» в региональное заксобрание противоречит интересам тех, для кого город - это просто поле добычи. Например, некоторые застройщики ставят коробки во дворах, на старой инфраструктуре.

- Ни школ, ни дорог… И это очень грустно, что деньги важнее, чем качество жизни людей, - отметил лидер партии.

Тем не менее, в выборах будут участвовать кандидаты по одномандатным избирательным округам. Так, за места в Воронежской областной Думе поборются основатель частного индустриального парка «Перспектива» Андрей Чекурин, юрист Андрей Нетёсов, предприниматель Павел Бусыгин и телеведущий Сергей Борисов. Ещё шестеро новых людей будут баллотироваться в городскую Думу.