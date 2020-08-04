Коронавирус в Воронеже, последние новости на 4 августа 2020: количество зараженных стремится к 11,5 тысячам

11 419 жителей Воронежской области заразились коронавирусом. Как сообщил региональный оперштаб, 11 241 пациент выздоровел. Из них: у 9 300 человек Covid-19 был диагностирован методом ПЦР (мазок из носовой и ротовой полости), а у 1 941 клиническая картина установлена по компьютерной томографии легких. Накануне еще три человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Количество жертв Covid-19 достигло 97 человек.

В региональном управлении Роспотребнадзора дали обновленную информацию по количеству зараженных коронавирусом в Дубровке Терновского района. Теперь их число достигло 50, ранее сообщали о 36-ти. Учитывая, что всего в поселке живет чуть более 500 человек, получается, что инфекцию подхватила примерно десятая часть всего населения.

В общежитии № 4 воронежского опорного университета сняли карантин. Здание на Московском проспекте, 179, где, в основном, живут иностранные студенты, закрыли 17 июля из-за того, что заразился коронавирусом один из жильцов.

Гостиницы: принимают посетителей

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет