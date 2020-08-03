На Нововоронежской АЭС началась реализация программы взаимодействия с подрядными организациями

Согласно международным требованиям персонал подрядных организаций, выполняющий работы на Нововоронежской АЭС (НВАЭС) должен соблюдать такие же стандарты производственной безопасности и охраны труда, как персонал атомной станции. Первое совещание, в рамках реализации программы, прошло при участии руководства НВАЭС и 14 крупнейших подрядных организаций, которые в данный момент ведут работы на Нововоронежской АЭС.

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Старт к реализации программы подразумевает проведение комплексного анализа системы управления безопасностью работ подрядных организаций, выстраивание основных процедур и алгоритмов управления безопасностью на всех этапах цикла работы Нововоронежской АЭС с подрядными организациями.

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«Количество работников подрядных организаций соизмеримо с численностью персонала атомной станции. Только в этом году при заключении договоров, возможность выполнения безопасной работы подтвердили 43 подрядные организации. Зачастую их помещения находятся рядом с помещениями персонала Нововоронежской АЭС, но соблюдение правил и стандартов охраны труда в них отличаются. Персонал подрядных организаций выполняет важные для безопасности НВ АЭС пусконаладочные и ремонтные работы. Требования руководства атомной станции о неукоснительном соблюдении всех норм и правил логично и показывает высокий уровень приверженности культуре безопасности», - отметила на совещании начальник отдела охраны труда НВАЭС Лилия Кутергина.

В начале подрядные организации тщательно ознакомятся с существующими стандартами и выскажут свои предложения. Далее будут назначены ответственные лица, разработана дорожная карта, намечены совместные обходы. По итогам составят рейтинг подрядных организаций с оценкой положительных изменений.

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«Мы будем принимать активное участие в реализации программы. Сейчас нам важно чётко определить какие есть недостатки и устранить их. Совместно мы обязаны сделать так, чтобы Нововоронежская АЭС, подрядные и субподрядные организации стали образцом и примером для других предприятий отрасли», – отметил руководитель «Нововоронежатомтехэнерго» Степан Константинов.

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Реализация программы рассчитана до 2021 года. После окончания, системные наработки будут использованы при подготовке к международной миссии ОSАRТ МАГАТЭ, которая в 2023 году впервые на российских АЭС пройдёт одновременно на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС - №4 и №6.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.