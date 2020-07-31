Строителей из ДСК вновь признали лидерами

30 июля прошли соревнования регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии» еще в трех строительных номинациях: «Машинист экскаватора», «Машинист экскаватора-погрузчика» и «Машинист автокрана».

В регионе проведение конкурса курируют департамент строительной политики, ассоциация «Строители Черноземья» и Союз Строителей Воронежской области. Конкурсу профессионального мастерства уже 10 лет, в этом году было существенно расширено количество номинаций. Соревнования для профессионалов управления тяжелой техникой – самые молодые. Об их значимости на открытии мероприятия говорил председатель регионального Союза Строителей Владимир Астанин: «Въезжая в любой город, можно легко оценить, как он развивается, по количеству башенных и автокранов. Воронеж развивается активно, строится во всех направлениях: жилищном, социальном, промышленном. Сегодня хороший экскаваторщик на вес золота. Поэтому надо готовить своих, надо прививать любовь к профессии, чтобы люди хотели работать машинистами экскаваторов, штукатурами, плотниками – чтобы мы не были зависимы от иностранной рабочей силы».

фото РИА Воронеж

Конкурс состоял из теоретической и практической частей. Участники признались, что вопросы были легкими, а вот с практическими задачами справился не каждый. Хотя в число конкурсантов попали лучшие представители своих трудовых коллективов. Жюри судило строго, учитывая не только чистоту исполнения всех условий задания, но и скорость.

Конкурсантам в номинации «Машинист экскаватора» предстояло закрыть ковшом спичечный коробок, не помяв его, разбить лежащее на тарелке яйцо, не повредив стеклянную тарелку, бросить баскетбольный мяч ковшом в ведро. Задания, казались невыполнимыми, но самые умелые экскаваторщики с ними справились. Лучше всех – машинист экскаватора из ДСК Евгений Есиков: «В работе такие умения не нужны. Для нас это просто развлечение, – признался победитель номинации. – В конкурсе принял участие, чтобы отстоять честь коллектива ДСК. Ребята знали, что я смогу, вот и делегировали меня. У меня опыт работы – почти четверть века, глаз набит, да и техника послушная, поэтому и победил».

фото РИА Воронеж

Победу в номинации «Машинист экскаватора-погрузчика» одержал также сотрудник ДСК Александр Юдин: «Сложнее всего было разлить воду из бутылки, прикрепленной к ковшу, по 3-м стаканам. Это знаете, не то, что мы делаем каждый день. Но тем и интересно, что это не рутина, а что-то новое, интересное, – делится впечатлениями Александр. – Все время стремишься работать хорошо, а победа в профессиональном конкурсе – знак того, что у тебя это получается».

В третьей номинации «Машинист автокрана» задания также поражали воображение. К примеру, зацепить крюком автокрана ведро воды, поставить ее на бочку, где лежит воздушный шарик. При этом: шарик должен лопнуть, вода не разлиться. Здесь спецы из Домостроительного комбината также проявили себя. Алексей Гребенников занял второе место. Хотя рассчитывал на первое: «В прошлом году я победил. А в этом подвел компьютер – автокран новый, что-то заело. Но знаете, все равно было интересно соревноваться с коллегами. Я 16 лет в профессии, можно сказать, достиг совершенства в мастерстве», – поделился впечатлениями машинист автокрана из ДСК.

Все лауреаты получили в награду кубки и денежные премии. В целом же, цель соревнований, по замыслу организаторов, – популяризация и укрепление престижа рабочих профессий.

Алина Исакова