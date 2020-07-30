2020-07-30T09:10:58+03:00
Экономика

ВТБ выдал более 20 тысяч ипотечных кредитов по ставке 6,5%

С момента начала работы в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» ВТБ помог более 20 тыс. клиентам приобрести квартиру в новостройке под 6,5%
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Общий объем совершенных сделок превышает 58,5 млрд рублей.

Наибольшее число кредитов по ипотеке под 6,5% было выдано в Московском регионе (5,2 тыс. сделок на 24,8 млрд руб.), Санкт-Петербурге и Ленобласти (1,9 тыс. сделок на 6 млрд руб.), Республике Татарстан (887 сделок на 2 млрд руб.), Новосибирской области (816 сделок на 1,8 млрд) и Краснодарском крае (902 сделки на 1,7 млрд руб.). В Воронежской области по данной программе было заключено 426 сделок на общую сумму 760 млн руб.

Средняя сумма кредита достигла 2,8 млн рублей. Доля программы от общего объема всех выдач ипотеки ВТБ занимает порядка 30%.

«Расширение условий госпрограммы в части максимально возможной суммы кредита позволило заемщикам рассматривать для покупки практически все объекты в новостройках – сейчас в ВТБ большинство сделок с квартирами в новых домах проходится именно на ипотеку с госсубсидированием. Программа решает стратегическую задачу по обеспечению россиян доступным и современным жильем, а также серьезно помогает развитию строительной отрасли. Во многом именно кредиты под 6,5% стали драйвером роста всего ипотечного рынка в этом году после пандемии», – отметил Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса – вице-президент ВТБ.

В настоящее время в ВТБ действует сниженный размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5% – 15% от стоимости приобретаемого объекта. В рамках совместных программ с отдельными застройщиками можно получить ипотеку со ставкой от 0,5% на первые несколько лет, остальные расходы застройщик возьмет на себя. Оформить кредит по льготной ставке могут клиенты, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 12 млн рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей – для остальных регионов страны. Максимально возможный срок оформления кредита – до 30 лет.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России. По итогам первого полугодия 2020 г. объем выданных жилищных кредитов банка вырос на 28% и достиг 387,5 млрд рублей. В мае доля ВТБ в новых выдачах на рынке жилищных кредитов в России выросла на 2,6 п.п. в сравнении с апрелем текущего года и достигла рекордного за всю историю банка показателя – 31,3%*. Банк ВТБ (ПАО).

*По данным ЦБ РФ за май 2020 г.

ИСТОЧНИК KP.RU

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