2020-07-29T09:55:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 29 июля 2020: более трехсот человек продолжают лечение

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 29 июля 2020
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

10 976 жителей Воронежской области заразились коронавирусом. Как сообщил оперштаб 29 июля, прирост инфицированных за минувшие сутки составил 86 человек. Выздоровели 10 635 пациентов, накануне побороли Covid-19 и окончили лечение 166 воронежцев. Еще один заболевший скончался. На сегодняшний день умерло 90 человек.

Гостиницы: работают

Музеи: принимают посетителей

Изоляция для приезжих: нет

В регионе постепенно снимаются ограничения: уже разрешена работа кафе и ресторанов, торговых центров, фитнес-клубов (при заполняемости в 50%) и других спортобъектов.

В селе Дубровка Терновского района, где живут 504 человека, не утихает вспышка коронавируса. Еще недавно сообщалось о 27 зараженных, теперь же их оказалось 36. Однако власти отмечают, что ситуация находится под контролем. Въезд автомобилей в этот населенный пункт разрешен только местным жителям, остальных не пропускают.

Воронежцев просят проголосовать за расширение новой инфекционной больницы на улице Ростовской. Чтобы медцентр работал эффективно, нужно построить поликлинику и административный корпус. Но есть проблема - земли, на которых власти собираются это сделать, относятся к лесному фонду. А там закон не разрешает капитальное строительство. Возведение корпусов возможно только после внесения изменений в Генплан и Правила землепользования и застройки Воронежа. Для этого горожане должны проголосовать на портале департамента цифрового развития Воронежской области «Активный Электронный Гражданин».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Воронежской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В «Векторе» начали испытывать вакцину от коронавируса: добровольцам платят по 147 тысяч, но не дают больничный
27 июля в наукограде Кольцово начались клинические испытания вакцины, корреспонденты «Комсомолки» попыталась вступить в ряды добровольцев, на которых испробуют препарат
«Спящая» болезнь и особая группа диспансеризации: Ученые из Санкт-Петербурга выяснили, что ждет детей, рожденных с коронавирусом
Медики Северной столицы первыми в мире выяснили, что SARS-CoV-2 способен передаваться от матери к ее еще не рожденному ребенку [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Останки 71 воронежца обнаружили в Чехии на месте боев Красной Армии с фашистами
Двое воронежских выпускников сдали ЕГЭ на 300 баллов
В Воронежской области гидрометцентр вновь предупреждает об аномальной жаре
14 воронежских школьников стали стобалльниками на ЕГЭ по химии
В Воронеже поймали ограбившего банк 28-летнего налетчика-одиночку
На трассе в Воронежской области грузовик "Мицубиси" въехал в КамАЗ
Мэр Воронежа Вадим Кстенин пообещал открыть к 1 сентября восемь пристроек к детсадам
В Воронеже после падения с 15 этажа погиб 3-летний ребенок
В Воронежской области поймали сбежавшего из колонии преступника
В Воронеже Книжный клуб "Петровский" объявил о закрытии
В Воронежском центральном парке приступили к откачке воды из пруда
Жительнице Воронежской области грозит до 5 лет тюрьмы за найденный под линолеумом клад с драгоценностями
В Воронежском заповеднике показали лосей, косулей и оленей, которые пришли полакомиться солью