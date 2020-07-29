Коронавирус в Воронеже, последние новости на 29 июля 2020: более трехсот человек продолжают лечение
10 976 жителей Воронежской области заразились коронавирусом. Как сообщил оперштаб 29 июля, прирост инфицированных за минувшие сутки составил 86 человек. Выздоровели 10 635 пациентов, накануне побороли Covid-19 и окончили лечение 166 воронежцев. Еще один заболевший скончался. На сегодняшний день умерло 90 человек.
Гостиницы: работают
Музеи: принимают посетителей
Изоляция для приезжих: нет
В регионе постепенно снимаются ограничения: уже разрешена работа кафе и ресторанов, торговых центров, фитнес-клубов (при заполняемости в 50%) и других спортобъектов.
В селе Дубровка Терновского района, где живут 504 человека, не утихает вспышка коронавируса. Еще недавно сообщалось о 27 зараженных, теперь же их оказалось 36. Однако власти отмечают, что ситуация находится под контролем. Въезд автомобилей в этот населенный пункт разрешен только местным жителям, остальных не пропускают.
Воронежцев просят проголосовать за расширение новой инфекционной больницы на улице Ростовской. Чтобы медцентр работал эффективно, нужно построить поликлинику и административный корпус. Но есть проблема - земли, на которых власти собираются это сделать, относятся к лесному фонду. А там закон не разрешает капитальное строительство. Возведение корпусов возможно только после внесения изменений в Генплан и Правила землепользования и застройки Воронежа. Для этого горожане должны проголосовать на портале департамента цифрового развития Воронежской области «Активный Электронный Гражданин».
ИСТОЧНИК KP.RU
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