Владимир Нетёсов: «Воронежская область продолжает работу по привлечению кадров в учреждения здравоохранения области»

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Это решение направлено на снижение кадрового дефицита в медицинских организациях региона.

В ходе шестого заседания Воронежской областной Думы депутаты одобрили изменения в региональный закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области».

– Документ направлен на повышение социальной защищенности медицинских работников. Кроме того, его положения позволят способствовать укомплектованию организаций здравоохранения недостающими кадрами, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Напомним, в марте текущего года Воронежская областная Дума одобрила установление дополнительных мер соцподдержки работникам медорганизаций, подведомственных департаменту здравоохранения региона.

– Поправками были введены единовременные выплаты медработникам, оказывающим первичную доврачебную и врачебную медико-санитарную помощь, а также скорую медпомощь. Так, для врачей и фельдшеров скорой помощи при трудоустройстве предусматривается стимулирующая выплата в размере 100 тысяч рублей. Фельдшерам и медсестрам фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и скорой помощи в муниципальных районах – в размере 50 тысяч рублей, – напомнил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Принятым в ходе шестого заседания регионального парламента документом уточнен перечень специальностей медицинских работников, имеющих право на получение единовременной денежной выплаты.

Предусмотрено, что право на получение единовременной денежной выплаты размере 100 тысяч рублей, помимо уже определенных ранее категорий медработников, также получат терапевты и участковые терапевты, педиатры и участковые педиатры, врачи общей практики (семейные врачи). Выплата в сумме 50 тысяч рублей полагается участковым медсестрам и медсестрам врачей общей практики. На выплату в том же объеме могут рассчитывать заведующие фельдшерско-акушерскими пунктами – фельдшеры (акушеры, медицинские сестры), а также фельдшеры, акушеры, медицинские сестры ФАПов, расположенных на территориях не только муниципальных районов Воронежской области, но также и городских округов.

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Законом также уточняются условия получения этих единовременных денежных выплат.

– Сегодня для улучшения условий жизни, привлечения и закрепления медицинских работников в Воронежской области разработан и применяется широкий спектр как федеральных, так и региональных мер социальной поддержки, – отметил Владимир Нетёсов.

В частности, медики, переехавшие работать в села, поселки или города с населением до 50 тысяч человек, получают в рамках федеральных проектов «Земский доктор» и «Земский фельдшер» единовременные выплаты. Врачи – 1 млн рублей, фельдшеры – 500 тысяч рублей. Если населенные пункты находятся на удаленных и труднодоступных территориях, то компенсации увеличиваются до 1,5 млн рублей и 750 тысяч рублей соответственно. Обязательным условием здесь является софинансирование выплат из бюджета региона, и они обеспечиваются в Воронежской области в полном объеме, подчеркнул спикер регионального парламента.

За 2012-2019 годы по этим программам для единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам перечислено 737 млн рублей. Только в 2020 году в рамках данных программ привлечено 104 человека, из них 74 врача и 30 фельдшеров.

С 1 января 2021 года еще больше категорий медработников смогут получать компенсации по этим программам при переезде в сельскую местность или малые города. Необходимые для этого изменения были внесены в госпрограмму «Развитие здравоохранения» 11 декабря 2020 года постановлением Правительства РФ. По новым правилам на господдержку также смогут рассчитывать акушерки и медсестры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. Размер выплат для них будет таким же, как и для фельдшеров.

Областным законом медикам полагается денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсация найма жилья в размере 4,5 тысячи рублей для врачей, которые трудоустроились в селах Воронежской области.

Стимулирующие меры по привлечению врачей в сельскую местность разработаны и в ряде муниципальных образований региона: за счет средств местных бюджетов медработникам предоставляется жилье. За 2019-2020 годы муниципалитетами было передано 48 квартир врачам.

– Наш регион будет и дальше продолжать работу по закреплению медицинских кадров в больницах и поликлиниках муниципальных районов области, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.