Воронежский адвокат рассказал, как самостоятельно найти человека, связь с которым потеряна

Фото Надалинского Станислава Фото: из архива «КП»

«Комсомолка» неоднократно рассказывала истории людей, потерявших своих родных или близких. Просьбы помочь найти дорогого человека периодически приходят в редакцию. Например, в конце сентября мы писали о жительнице Лисок Наталье, разыскивающей свою родную мать, когда-то подбросившую ее на свалку в украинском городе Запорожье. Наталья призналась, что обратились к журналистам в последней надежде после безуспешных самостоятельных поисков. И тогда мы задались вопросом, а реально ли самостоятельно найти человека или лучше сразу привлекать «частного сыщика»? За ответом на него «Комсомолка» обратилась к воронежскому адвокату Вячеславу Чуприну.

- В наши дни «залечь» на дно не так-то просто. А в том, что родственники ищут человека, нет ничего противозаконного, - рассказал Вячеслав Владимирович.

РАЗВЕДКА ПО ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ

Есть такой термин OSINT (англ. open source intelligence) - переводится как разведка по открытым источникам. Открытыми источниками являются интернет, социальные сети, мессенджеры, платные и бесплатные онлайн-сервисы, базы данных госорганов. OSINT стала незаменимым инструментом для адвокатского расследования, частного детектива и простых граждан. Она дает возможность собрать важные сведения.

ДИСТАНЦИОННЫЙ ОСМОТР МЕСТА

Благодаря сервису «Яндекс. Карты» можно, например, произвести дистанционный осмотр места происшествия или, зная адрес, увидеть дом, где проживает нужный вам человек. Панорамы большинства улиц российских городов хранятся на интернет-ресурсе с 2009 года. Также вспомогательным источником является Google.Maps.

- Просмотр фотографий места происшествия и зданий позволяет определить возможные источники информации о местонахождении человека, - говорит Вячеслав Владимирович.

СОЦСЕТИ

Специалисты зачастую находят номер мобильного телефона по привязке к странице в соцсети. Например, во «ВКонтакте» пользователь может указать его в разделе «подробная информация». Чтобы расширить возможности поиска по другим соцсетям, воспользуйтесь сервисом «Яндекс.Люди». В этом случае в поисковой строке забейте имя, фамилию и город проживания необходимого человека и система выдаст все ссылки на его аккаунты в других соцсетях, где также могут быть указаны контакты для связи.

Кроме того, на личных страницах часто имеются фотографии, по которым можно судить о ближайшем окружении человека, его месте проживания и т.д.

- Можно использовать интернет-ресурс findclone.ru, позволяющий отыскать все страницы пользователя по фотографии его лица, обнаружить активную страницу человека в этой социальной сети и связаться с ним, - рекомендует Вячеслав Чуприн.

БАНК СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ И САЙТ ПРИСТАВОВ

Помощь в поисках человека окажет банк судебных решений ГАС «Правосудие» (sudrf.ru). Этот ресурс, например, позволяет найти решение суда по фамилии участника. Он работает на госначалах, имеет прямой доступ к банкам данных, что облегчает поиск и повышает качество и достоверность найденной информации.

Fssp.ru (сайт Федеральной службы судебных приставов РФ) - благодаря ему возможно определять имущественное положение свидетелей, собирать данные о местах и датах их рождения, а также места их регистрации.

МЕССЕНДЖЕРЫ

Есть боты, способные указывать на привязку номеров мобильных телефонов к соответствующим страницам социальной сети. Среди прочих это TelegramCheckerBot и SmartSearchBot, размещенные в мессенджере Telegram. Для поиска придется зарегистрироваться в системе.

ПОИСК ПО ФОТО

Если у вас есть фотография потерянного человека, то можно попробовать найти место его нахождения с помощью Google, который предлагает анализ и сравнение вашего изображения с теми, что уже есть в базе. Например, если взять изображение места с личной страницы в соцсети человека в каком-то месте или обстановке и загрузить в «Google картинки», есть вероятность, что поисковик поймет, где было сделано фото.

ПОИСК ПО ТЕЛЕФОНУ И ФАМИЛИИ

Здесь достаточно просто забить телефон «потеряшки» в поисковую строку. Сервис выдаст все ресурсы, где человек оставлял свои контакты. Пройдя по ссылкам, возможно, вы получите необходимую дополнительную информацию. То же самое можно проделать, внеся в поисковик фамилию, имя, отчество, дату рождения, место предполагаемого проживания разыскиваемого.

АДРЕСНОЕ БЮРО

Если вы знаете город проживания человека, то можно обратиться с официальным запросом в адресное бюро. Для этого необходимо предоставить паспорт и письменное (или электронное) обращение от физического лица или ИП. Услуга предоставляется бесплатно.

Отдел адресно-справочной работы УФМС России по Воронежской области Адрес: 394018, Воронежская область, Воронеж, Серго Орджоникидзе, 36 Телефон: +7(473)2559347

Необходимую информацию можно также получить через портал госуслуг. Однако согласно требованиям закона о защите персональных данных сведения о месте проживания человека вам предоставят лишь в том случае, если ваша личность не вызовет подозрений, а вторая сторона даст согласие на раскрытие вам ее контактов.

ПОИСКОВЫЕ ОТРЯДЫ

За помощью к добровольным поисковым группам, которые сейчас есть в каждом городе, есть смысл обращаться «по горячим» следам, если человек пропал несколько дней или недель назад. Потерянных несколько лет назад людей они, как правило, не ищут, поскольку их методика розыска работает по-другому.