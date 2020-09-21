Выброшеннаяв младенчестве на свалку в Запорожье жительница Воронежской области ищет мать

Наталья узнала, что не родная матери, в 2010 году Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В сентябре 1982 года житель украинского Запорожья обнаружил на городской свалке конверт с двухмесячной малышкой. При девочке была записка матери: «Я – ехидна, отказываюсь от своей дочери Марии Петренко, рожденной 27 сентября 1982 года»… Мужчина передал ребенка в городскую детскую больницу. Врачи обследовали ее: девочка была абсолютно здорова.

… В это время в поселке Камышеваха Запорожской области жила Людмила. Она не имела семьи, годы подгоняли, а судьба все не складывалась. Особенно страдала женщина от отсутствия детей, и решила усыновить отказника. Но в то время детей отдавали только в полные семьи. Людмила договорилась с коллегой по работе о заключении фиктивного брака.

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

- Однажды я приехала в Запорожье, - вспоминает Людмила Петровна. – Зашла в детскую больницу, поднялась по лестнице и замерла перед дверью с надписью «Грудная патология».

Навстречу женщине вышла сотрудница в белом халате. Увидев растерянную посетительницу, спросила о цели ее визита. Тут Людмила и рассказала о своем желании взять на воспитание ребенка.

- Женщина взяла меня за руку и говорит: «Идите за мной. Только ничего не говорите и нечему не удивляйтесь», - продолжает Людмила. – Провела меня в кабинет, вызвала сотрудника и сказала ему: «Вот вернулась мать ребенка, передумала. Принесите девочку».

Вскоре в кабинет принесли конверт с грудничком. Людмила только глянула в ясные глаза малышки и влюбилась в нее. Именно о такой девочке она и мечтала всю жизнь!

- Обняла ее, прижала к себе и не отпускаю, - Людмила Петровна и сейчас вспоминает тот трогательный момент с дрожью в голосе.

Из личного архива героини публикации

СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА

При удочерении Людмила дала малышке новое имя – Наталья и фамилию мужа Атаманенко, вероятно, в глубине души опасаясь, чтобы ее вдруг не начала искать родная мать. Жизнь семьи не была гладкой. Отношения с первым мужем у молодой мамы не сложились. Она со скандалом забрала дочку, подала на развод и уехала работать в Тюменскую область. Там познакомилась с мужчиной, который, узнав историю Людмилы и ее Наташи, не только предложил женщине замужество, но и пожелал дать свою фамилию ее дочери, а потом воспитывал ее как свою собственную.

Так семья жила долгие годы. Наталья знала, что отец ей не родной, но даже не догадывалась, что и мать – тоже. Рассказать правду дочери Людмила решилась только в 2010 году, когда подписала согласие на сложную операцию, исход которой был непредсказуем.

- Дело в том, что второй муж мамы был категорически против того, чтобы я узнала всю правду и, случись что с мамой, я бы так никогда ничего и не узнала, - рассказала «Комсомолке» Наталья Ротманова. – Конечно, эта новость меня шокировала. На тот момент у меня уже был сын, и мы начали встречаться с моим будущим вторым мужем. Вдруг выяснилось, что я ничего не знаю о себе и своем прошлом!

Из личного архива героини публикации

ТЩЕТНЫЕ ПОИСКИ

Во втором браке Наталья родила двух дочек с разницей в два года. Но все 10 лет мысль о том, что она не знает, кто ее настоящие родные, не давала покоя. Сначала она тщетно пыталась самостоятельно найти мать через соцсети. Потом подала заявки на все сайты, предлагающие услуги по поиску родственников. Спустя несколько месяцев пришел ответ с программы «Жди меня». В декабре 2019 года Наталью пригласили на запись передачи.

- Мы ехали в уверенности, что мою родную маму нашли, и я с ней встречусь, - признается Наталья. – Но это оказалось не так… Ведущие сказали, что не смогли найти мою мать, хотя вышли на ее след, узнали имя и прописку. Сообщить их мне категорически отказались.

Через месяц после этого Наталье позвонили с передачи «ДНК», взяли данные и обещали помочь, на и здесь поиски, якобы, зашли в тупик. Почему «якобы»? Наталья уверена, что ее мать нашли, но женщина не пожелала с ней встречаться.

- Слишком уж похожими были сценарии поисков, - говорит Наталья. – Сначала мне обещали все выяснить, потом обнадеживали, а в последний момент представители с телепередач переставали выходить на контакт… Так было и с украинским каналом, который предложил мне помощь.

Ничего не дали Натальины запросы в больницу и ЗАГС Запорожья. Письма остались без ответа. Единственное, что смогла выяснить девушка, это приблизительный возраст своей матери при ее рождении.

- Оказалось, что родила она меня очень рано, в 16 лет, - рассказала Наталья. – Значит сейчас ей около 55 лет. Я начала искать в соцсетях и писать сообщения всем подходящим по возрасту, фамилии и месту проживания женщинам. Ответили мне лишь несколько человек, но одна из адресатов почему-то молча заблокировала меня… Какой-то внутренний голос подсказывает мне, что это она.

Сейчас Наталья с семьей и ее мама живут в городе Лиски Воронежской области. Девушка не теряет надежды найти своих родных. Если вы что-то знаете о них, свяжитесь с редакцией по e-mail: elena.fedyasheva@phkp.ru или оставите сообщение в нашей группе в соцсети "Вконтакте".